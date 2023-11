„Promi Big Brother“: Jürgen Milski zieht ein – plötzlich fließen bittere Tränen

Es wird direkt zu Beginn emotional bei „Promi Big Brother“! Am Samstag (18. November) ziehen bereits die ersten Stars in den berühmten Container ein – und es fließen direkt ein paar bittere Tränen. Was ist da los?

Jürgen Milski feiert sein „Big Brother“-Comeback! Der 59-Jährige ist der erste Kandidat, der in den Container hineindarf. Für den Fernsehmoderator ist das noch einmal ein ganz besonderer Moment, denn: Er wurde vor 23 Jahren durch das „Big Brother“ überhaupt erst bekannt. Damals nahm er an der „Normalo“-Version der beliebten TV-Show teil.

„Promi Big Brother“: Jürgen Milski zieht als erster Kandidat ein

Jetzt also die erneute Teilnahme – allerdings in der Promi-Version. Und angesichts dieser besonderen Geschichte können auch mal die ein oder anderen Tränchen fließen, wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet. Doch Jürgen weinte nicht etwa vor Freude wegen seiner erneuten Teilnahme bei „Big Brother“. Der Grund ist trauriger.

Überglücklich zieht Jürgen Milski als erster Kandidat dieses Jahr in den berühmt-berüchtigten Container ein. Er erkundet die Bereiche. Und dabei entdeckt er auch einige Fotos seiner Kindheit in einem Schrank.

Jürgen Milski bereut, dass er nicht bei seinem Vater war

Auf einem Bild zu sehen: Sein Vater, der inzwischen verstorben ist. Und dann überkommen dem TV-Star plötzlich die Tränen. „Jetzt schaut er aus dem Himmel zu“, lauten die rührenden Worten.

Der Vater von Jürgen Milski starb vor 16 Jahren. Traurig: In seinen letzten Stunden konnte er nicht bei ihm sein. Das bereut Jürgen bis heute, wie er 2019 verriet: „Ich mache mir heute noch Vorwürfe, dass ich nicht dabei sein konnte, beziehungsweise nicht dabei war. Ich habe Jobs gehabt und mein Vater war in der Klinik“, wird er von „Promiflash“ zitiert.