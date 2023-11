Kurz vor Start von „Promi Big Brother“: Kandidatin hat Autounfall

In wenigen Tagen startet die neue Staffel „Promi Big Brother“ bei Sat.1. Die Stars und Sternchen, die dieses Jahr teilnehmen, versprechen dabei beste Unterhaltung. Von Matthias Mangiapane über Paulina Ljubas bis hin zu Peter Klein: Streit, Drama und Tränen sind vorprogrammiert.

Kurz vor Start der Show reisen alle Kandidaten an und verbringen die Zeit in einem Hotel. Auch die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc findet sich im Hotel in Köln ein. Vor dem Einzug in den wohl berühmtesten Container Deutschlands ist sie jedoch in einen Autounfall verwickelt, wie sie selbst erzählt.

„Promi Big Brother“: Yeliz Koc hat keinen Führerschein

Am Dienstagabend (14. November) passiert dem Reality-Star das, wovor sich jeder Autofahrer fürchtet: Sie ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Zwar saß sie dabei nur auf dem Beifahrerplatz, doch der Schock sitzt tief, wie sie ihren Fans auf Instagram erzählt.

Doch von vorn: Yeliz Koc war mit ihrem Reality-Kollegen Yasin Mohamed unterwegs. Dafür lieh sich die 30-Jährige das Auto ihres Vaters. „Ich habe keinen Führerschein, das heißt, ich habe auch kein Auto“, erklärt sie. Aus dem Grund sollte ihr Bekannter sie mit dem Wagen fahren. Doch dann kommt es zum Unglück.

„Promi Big Brother“-Kandidatin kommt mit Schrecken davon

Anscheinend hat der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. „Wir sind ganz langsam gefahren, aber der Boden war nass, überall lagen Blätter. Wir haben uns zwei oder drei Mal gedreht, das Auto war außer Kontrolle. Und dann sind wir in ein anderes Auto reingeknallt.“ Doch zum Glück sei nichts weiter passiert, so die 30-Jährige. Nur das Auto ihres Vaters sähe nicht mehr so gut aus.

Sat.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 20. November 2023 um 20.15 Uhr im TV-Programm und anschließend in der Mediathek bei Joyn.