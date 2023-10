Promi Big Brother: Ex-Kandidat Jeremy Fragrance packt aus – DAS bekamen die TV-Zuschauer nicht mit

Niemand kennt sich so gut mit Parfums aus wie er. Wenn es um die Welt der Düfte geht, ist er Meister seines Fachs. Jeremy Fragrance – der Name ist Programm. Für viele Jahre stellte der Influencer auf seinem eigenen Youtube-Account Düfte vor, seine eigene Parfumkollektion „Fragrance One“ machte ihn nach eigener Aussage zum Multimillionär.

Einem breiten Fernsehpublikum wurde der Parfum-Influencer, dem 915.000 Menschen auf Instagram folgen, durch seine Teilnahme an der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ im Jahr 2022 bekannt. Nachdem der Youtuber im Big-Brother-Hause zunächst aneckte, entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling. Gut ein Jahr später erhebt der Influencer nun schwere Vorwürfe gegen den Sender.

„Promi Big Brother“-Star findet klare Worte

Bereits kurz nach seinem Einzug ins „Promi Big Brother“-Haus sorgte Fragrance für Aufsehen – der Influencer wollte seinen weißen Anzug, der sein Markenzeichen darstellt, nicht gegen die vom Sender vorgegebene Kleidung eintauschen. Zudem gab er bekannt, dass er die gesamte Zeit über fasten wird. In einem Interview mit „Bild“ rechnet der Influencer nun mit der RTL2-Sendung ab und sagt: „Das Einzige, was man uns vorher gesagt hatte, war, dass es die härteste Staffel werden würde, die es je gab.“ Dass der Sender mit dieser Aussage rechtbehalten würde, ahnt der Influencer zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch nicht.

Über die Zustände im „Promi Big Brother“-Haus findet der Parfum-Influencer klare Worte: „Im Haus war es arschkalt! Ich litt unter Schlafentzug. Diese Enge in dem Dachboden war sehr brutal.“ Fragrance wendete sich sogar an den Produzenten der Show und fand klagende Worte: „Ich habe ihn gefragt: Ist das nicht illegal und gesetzlich grenzwertig, dass ihr mehrere Leute tagelang ohne Fenster in so einem engen Raum einsperrt?“ Laut der Produktion sind diese Umstände jedoch zulässig, da die Kandidaten das Haus jederzeit verlassen können. Genau diesen Schritt wählte der Influencer im Jahr 2022 und verließ das „Promi Big Brother“-Haus nach knapp einer Woche.

Jeremy Fragrance hat die Erfahrung im „Promi Big Brother“-Haus nachhaltig geprägt. Der Influencer findet klare Worte und sagt gegenüber Bild: „So eine Extremsituation stärkt einen auch im Nachhinein. Das war eine der heftigsten Erfahrungen in meinem Leben.“ Der Influencer hat damit aufgehört, das Leben anderer Menschen in den sozialen Medien zu verfolgen. Die neue Staffel „Promi Big Brother“ wird er sich höchstwahrscheinlich nicht ansehen.