Iris Klein: Nächste Promi-Dame erhebt Vorwürfe gegen Yvonne Woelke – „Habe selbst was mit der zu tun gehabt“

Das Dschungelcamp 2023 hat in der Familie von Daniela Katzenberger für die wohl größte Krise seit Langem gesorgt. Während ihr Ehemann Lucas Cordalis und Stiefpapa Peter Klein gemeinsam in Australien verweilen, zerbricht für Danis Mutter Iris Klein die ganze Welt. Die 55-Jährige ist sich sicher: Ihr Mann Peter vergnügt sich im Versace-Hotel heimlich mit einer anderen Begleitperson.

Der Fremdgeh-Skandal überschattet die gesamte Dschungelcamp-Staffel und auch nach dem Finale überschlagen sich die Ereignisse. Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny Frankhauser beziehen öffentlich Stellung zu dem Konflikt, während ihre Mama Iris Klein sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Droht die Situation nun zu eskalieren?

Iris Klein sicher: Peter hat sie betrogen – verdächtige Aufnahmen am Flughafen

Iris Klein hat augenscheinlich mit ihrer Ehe abgeschlossen. Stolze 17 Jahre sind sie und Peter verheiratet, als sie ihm vorwirft, sie mit der Berliner Schauspielerin Yvonne Woelke zu betrügen. Prompt packt die Katzenberger-Mutter ihre Sachen, trennt sich von Peter, während er noch in Australien sitzt.

Der 63-Jährige gibt sich ahnungslos, wisse nicht, wieso seine Ehefrau glaubt, dass er ihr fremdgehe. Doch als die Dschungelcamp-Stars und ihre Begleitpersonen nach Deutschland zurückkehren, weicht Peter nicht von Yvonnes Seite. Auf den Aufnahmen der Fotografen zeigen sich die beiden sogar ziemlich vertraut. Hat Iris Klein also die ganze Zeit recht behalten? Eine weitere Promi-Dame springt ihr nun zur Seite.

Patricia Blanco teilt gegen Yvonne Woelke aus – Iris Klein sei nicht das einzige Opfer

Patricia Blanco, die Tochter des „Ein bisschen Spaß muss sein“-Sängers Roberto Blanco, teilt in ihrer Instagram-Story gegen Yvonne Woelke aus. „Ich kenn‘ die Frau, ich weiß, was da los ist. Ich habe selbst etwas mit der zu tun gehabt. Da wird sich richtig eingemischt in Familienangelegenheiten“, behauptet Patricia Blanco. Sie spreche demnach aus Erfahrung, da ihr Vater in seiner Ehe ebenfalls wiederholt untreu gewesen sein soll.

Ob Yvonne Woelke auch schon in ihrer Familie für Ärger gesorgt hat, verrät die Reality-TV-Bekanntheit nicht explizit. Beteuert lediglich: „Meine Mutter hätte man wahrscheinlich 60 Mal ins Krankenhaus einliefern können.“ Eine unverkennbare Anspielung auf die Situation von Iris Klein. Die Ehe von Patricias Eltern ist im Dezember 2012 nach fast 50 Ehejahren geschieden worden.