Peter Klein und Lucas Cordalis: Gesprächsinhalt geleake – die Familie war nur ein Thema

Es war eine riesige Überraschung. Am Montagabend veröffentlichte die „Bild“ ein Foto, das Peter Klein, den Ex von Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein, und Lucas Cordalis beim gemütlichen Käffchen auf Mallorca zeigt. Das erste Treffen nach langer Zeit. Doch was besprachen der Ex und der Schwiegersohn von Iris Klein auf der Balearen-Insel? Und wie kam es eigentlich zu dem Treffen? Wir haben bei Peter Klein nachgefragt.

Er habe über einen Freund erfahren, dass Lucas am Abend im legendären „Megapark“ auf Mallorca auftreten würde, berichtet uns Peter Klein. Da habe er die Chance genutzt und sich mit Lucas und dem gemeinsamen Freund getroffen.

Peter Klein: „Wir haben ja keinen Stress miteinander“

„Wir haben ja keinen Stress miteinander“, verriet Klein, der Lucas Cordalis 2023 zu dessen „Dschungelcamp“-Abenteuer nach Australien begleitet hatte, wo es im Hotel zur Liaison mit Ivonne Woelke gekommen sein soll. Der Anfang vom Ende der Beziehung zu Iris.

Es sei ein sehr gutes Gespräch gewesen, versichert uns der 57-Jährige. Doch worüber haben die Männer gesprochen? „Das schwerwiegendste Thema war die Musik, die bevorstehenden Auftritte von mir, und auch, was so ansteht in nächster Zeit. Was man sich von der Zukunft erhofft, das war so der große Kontext“, so Klein.

Es ging auch um die Familie

Doch auch die Familie war Thema. „Ob es allen gut geht, ob sie alle fit sind“, berichtet uns Peter Klein. Ein nettes Treffen also. Man wird sehen, ob bald schon das nächste folgt. Schließlich treten Lucas und Peter gar nicht weit voneinander entfernt auf.

Während Lucas im „Megapark“ singt, wird Peter Klein am 27. April in der MK-Arena zum Saison-Opening erwartet. Unter anderem dann auch dabei: Yvonne Woelke, Matthias Mangiapane, Deniz Gulpen oder der ehemalige Fußballkommentator Jörg Dahlmann, der als DJ auftreten wird.