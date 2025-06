Daniela Katzenberger: Plötzliches Geständnis! „Gelähmt vor Angst“

Daniela Katzenberger (38) überrascht ihre Fans immer wieder. In den letzten Jahren hat sie zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis richtig Gas gegeben. Intensive Trainingseinheiten, eine beeindruckende Transformation mit sichtbarem Muskelaufbau und definierter Figur sind das Ergebnis harter Arbeit und Disziplin.

Doch damit ist für Daniela Katzenberger noch lange nicht Schluss. Nun hat sie sich ein neues Ziel gesetzt: die Teilnahme an der „Universe“-Meisterschaft der World Fitness Federation in Las Vegas, einem großen Wettkampf Fitness-Athletinnen aus aller Welt.

Daniela Katzenberger nimmt an Bodybuilding-Wettkampf teil

In der aktuellen Folge (13. Juni) ihrer Doku-Soap „Daniela Katzenberger“ zur Primetime bei Vox nimmt sie ihre Fans hautnah mit hinter die Kulissen.

++ auch für dich interessant: Daniela Katzenberger erntet Shitstorm – „Kann nichts verbieten“ ++

Für „Team Germany“ stellt sich die Ludwigshafenerin der internationalen Konkurrenz. Und die hat es in sich! Schon beim Blick auf ihre sieben Mitstreiterinnen wird die Katze nervös: „Guck dir das mal an. Was sie für einen Mega Booty hat“, staunt sie über eine Konkurrentin.

Jetzt gibt es kein Zurück mehr

„Ich wusste, dass der erste Auftritt schlimm wird. Das ist das erste Mal da oben. Es sind viele Leute, die da zugucken“, zeigt sich Daniela Katzenberger sichtlich angespannt. In einem glitzernden lilafarbenen Monokini und Make-up will sie auf der Bühne nicht nur mit ihrer körperlichen Eleganz, sondern vor allem mit ihrer Ausstrahlung punkten.

Ganze eineinhalb Jahre bereitete sie sich intensiv vor und verlor zehn Kilogramm. Nun soll diese intensive Zeit belohnt werden. Auf der Bühne zeigt sich Daniela Katzenberger selbstbewusst und souverän.

Wie beurteilt die Katze ihren ersten Auftritt?

Vor den Augen der internationalen Fachjury, ihrer Mama Iris und vielen weiteren Zuschauern strahlt sie und präsentiert ihre aktuelle Form.

Doch im Rückblick offenbart Daniela Katzenberger eine andere Seite: „Ich war so gelähmt vor Angst.“ Sie erzählt, dass sie sich nicht wirklich frei und locker bewegen konnte. Hat die Jury die gleiche Meinung? Welchen Platz wird sie am Ende belegen? Es darf verraten werden: Die Spannung bleibt bis zum Schluss auf einem Höhepunkt.