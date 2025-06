Daniela Katzenberger erntet Shitstorm – „Kann nichts verbieten“

Neun Jahre alt, aber schon ganz groß im Beauty-Game: Tochter Sophia eifert Mama und TV-Berühmtheit Daniela Katzenberger immer mehr nach. Und das sehr zur Freude der Reality-Queen, aber nicht zur Freude aller Zuschauer.

Nur kurz nachdem die neue Staffel ihrer Vox-Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ gestartet ist, gibt es schon wieder Diskussionen: Ist das alles zu viel für ein Kind?

Daniela Katzenberger kassiert Shitstorm

Beim gemeinsamen Schminken vor der Kamera wirkt die neunjährige Sophia wie ein echter Profi. Lippenstift, Pinsel, Puder, kein Problem für die Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Für viele Fans allerdings ein No-Go. Die Kritik im Netz nimmt zu: Ein Kind vor laufender Kamera mit Make-up, muss das wirklich sein?

Doch wie so oft nimmt es Daniela locker und antwortet im typischen Katzenberger-Stil.

„Ich kann ihr ja nichts verbieten, was ich selber mache. Mein Kind wird nie rauchen, weil ich das vorlebe. Aber dafür hat sie ein Tages-Make-up wie Olivia Jones“, witzelt sie im RTL-Interview und spielt damit auf die bekannte Dragqueen an. Nachrichten von Fans lässt der TV-Star schon lange nicht mehr an sich heran.

Daniela Katzenberger feuert zurück

Die „Katze“ kontert die Vorwürfe gelassen: „Ganz oft schreiben mir so bekloppte Leute: Was gibst du denn deinem Kind für Werte mit?“ Ihre Antwort darauf: „Ich finde, ich gebe meinem Kind super Werte mit.“ Sophia sei eben ganz die Mama, eine kleine „Mini Me“, und das sei nun wirklich kein Drama. „Es gibt Schlimmeres“, so Katzenberger.

Die Kritik ist für Daniela nichts Neues. Schon im Oktober 2024 sorgte Sophia für Aufsehen, als sie bei der McDonald’s Benefiz-Gala leicht geschminkt über den roten Teppich lief. Auch damals gab es viele Meinungen und klare Worte von Katzenberger, die ihre Tochter in Schutz nahm.

Mit der neuen Staffel will die Kult-Blondine ab Freitagabend (6. Juni) bei Vox trotzdem wieder das zeigen, was ihre Fans lieben: ihren Alltag auf Mallorca und ihr typisch chaotisches Familienleben. Und ob nun mit oder ohne Make-up – Tochter Sophia scheint dabei längst ihren Platz gefunden zu haben.