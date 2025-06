Eklatante Wende bei „Kitchen Impossible“: Plötzlich steht alles auf dem Kopf

Am Sonntagabend (1. Juni 2025) erwartet die Fans von „Kitchen Impossible“ zur Primetime ein besonderes Highlight bei Vox! Alles dreht sich um echte Freundschaft und die Metropole New York.

Tim Mälzer fordert in dieser Ausgabe seine österreichischen Freunde Mario Lohninger und Edi Frauneder heraus. Alle drei verbindet eine besondere Geschichte mit New York City.

Doch während der harten Challenge geschah plötzlich etwas vollkommen Unerwartetes. Schlagartig mussten Mario Lohninger und Edi Frauneder umdisponieren. Die Starköche wurden vollkommen aus dem Konzept gebracht…

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer sagt zwei Freunden den Kampf an

Tim Mälzer, Mario Lohninger und Edi Fraueneder verbindet eine besondere Geschichte mit New York. Edi Frauneder betreibt dort ein eigenes Restaurant und Mario Lohninger kochte mehrere Jahre in der Stadt.

Und auch Tim Mälzer blickt auf eine prägende kulinarische Zeit im Big Apple zurück. Nun will Tim Mälzer seine engen Freude mit der Levante-Küche ordentlich fordern. „Das Gericht ist super. Mediterrane Küche, gute Comfortzone. Das ist bei Kitchen Impossible ja nicht immer so“, schwärmt Edi.

Auch sein Kumpel Mario zeigt sich begeistert: „Danke, Tim! Das ist eine Aufgabe für mich, der ich hoffentlich gewachsen bin“, erklärt er. Doch während sie es sich an einem Fluss in New York mit dem strahlenden Panorama der Großstadt gemütlich machen, geschieht das Unfassbare.

Wie wird es nun weitergehen?

Ein unbekannter Mann schleicht an die beiden heran und sagt im gebrochenen Englisch: „Hallo Leute, ich muss euch bitten, die Dreharbeiten einzustellen. Das hier ist ein Privatgelände. Das hier ist nicht erlaubt.“ Völlig verdutzt müssen die beiden Köche ihre Sachen packen und das Weite suchen – Drehverbot für „Kitchen Impossible“!

Wie geht es nun weiter? Hat Tim Mälzer etwa seine Finger im Spiel, um seine Freunde gezielt aus dem Flow zu bringen? All das klärt sich in der aktuellen Episode am 1. Juni 2025 um 20:15 Uhr bei VOX. Wird Tim Mälzer seine Freunde gnadenlos in die Knie zwingen? Es bleibt spannend.