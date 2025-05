„Kitchen Impossible“: Plötzlich alles anders – Zuschauer reiben sich die Augen

Am Sonntagabend (25. Mai) reiben sich einige „Kitchen Impossible“-Zuschauer wohl verwundert die Augen: Tim Mälzer und Max Strohe machen für eine besondere Sendung Platz. Nach fünf Challenges treten die beiden in Staffel 10 nun nicht mehr direkt gegeneinander an.

Stattdessen schicken sie ihre besten Köche ins Rennen: Tims Küchenchef aus der Bullerei Sebastian Brugger tritt gegen Max‘ stellvertretende Küchenchefin aus dem „tulus lotrek“, Clara Hunger an, wie Vox ankündigt.

„Kitchen Impossible“: Clara Hunger muss nach Österreich und nach Frankreich

Das Sterne-Restaurant „tulus lotrek“ von Strohe setzt vor allem auf die französische Küche. Mälzer und sein Küchenchef Sebastian konfrontieren Kontrahentin Clara gleich mal mit der französischen Küche und den klassischen Kochtechniken.

Zunächst geht es für Clara nach Österreich zum Franzosen Alain Weissgerber, der bereits 2022 als Kontrahent von Tim antrat. In seinem Restaurant Taubenkobel gibt es unter anderem französische Klassiker. Hungers zweite Challenge führt sie schließlich nach Frankreich selbst.

„Kitchen Impossible“-Kandidat verzweifelt an Fleisch-Auswahl

Für Sebastian Brugger geht es zuerst nach Schweden zum ehemaligen Sous Chef von Strohe. Brugger verzweifelt besonders an der Wahl der richtigen Fleischsorte. Seine zweite Station findet sich in Portugal wieder. Es ist das Sterne-Restaurant „Euskalduna Studio“.

Wer von den Teams um Tim Mälzer und Max Strohe wird „Kitchen Impossible“ für sich entscheiden? Die ganze Folge siehst du am Sonntag (25. Mai) ab 20.15 Uhr beim Sender Vox. Du kannst die Folge mit Sebastian Brugger und Clara Hunger auch in der Mediathek von RTL+ nachschauen.