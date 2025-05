„Kitchen Impossible“: Tim Mälzers dubiose Geheimzutat macht baff – „Ihr schummelt!“

Zu „Kitchen Impossible“ gehören Chaos und Kochkunst wie Deckel auf Topf. An diesem Sonntag (18. Mai) bekommen Tim Mälzer (54) und The Duc Ngo (51) bekommen Unterstützung von den Rappern Marteria (42) und Sido (44). Was als kulinarischer Spaß beginnt, endet in einem Nervenkrieg. Und ein harmloser Eintopf treibt Mälzer zur Verzweiflung!

Tim Mälzer und Marteria vs. The Duc Ngo und Sido! Klar, dass die Jubiläumsstaffel von „Kitchen Impossible“ da ruft. Erste Aufgabe: Griechische Gerichte direkt am Meer. Fava, Tomatenfrikadellen, Paella – Mälzer zufrieden: „Das war eine faire Aufgabe.“ Marteria schwärmt: „Schmeckt nach Santorini!“ Doch die Jury ist hart: nur 5,7 Punkte!

„Kitchen Impossible“: Dieses Team gewinnt

Sido und Ngo sind beim nächsten Gang dran. In Südafrika gibt’s Bobotie, eine undefinierbare „Gematschepampe“. Sidos Kommentar: „Ich würde das auch alleine schaffen.“ Und siehe da, sie finden eine Gewürzmischung mit Rezept! „Es konnte nicht besser laufen für uns beide.“ Am Ende hagelte es 6,0 Punkte.

Dann der Schock in Albanien: Mälzer und Marteria verzweifeln an Teigdreieck und Qull-Eintopf. Die Rettung? Ein Blick in die Nachbarküche. Mälzer grinst: „Dann haben wir halt gesehen, wie die Damen das machen.“ Sido tobt: „Ihr schummelt!“ Mälzer trickst mit Asche für die Farbe. Seine Devise: „Asche ist nichts Schlimmes.“ Viel eher „reinigt Dreck den Magen.“ Die Jury? Nicht überzeugt: 5,8 Punkte.

In Langebaan wird’s wild: Kochen ohne Elektrogeräte. Sido und Ngo kämpfen mit offener Flamme. Der Eintopf bleibt ein Rätsel. Die Jury gibt nur 5,3 Punkte. Somit verlieren am Ende Sido und Ngo knapp.

Vox zeigt eine neue Folge „Kitchen Impossible“ immer sonntags zur besten Sendezeit.