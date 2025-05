Vox: Tränen-Drama bei „Kitchen Impossible“ – „Viele Probleme“

Inzwischen begeistert die Vox-Serie „Kitchen Impossible“ die Zuschauer bereits seit unglaublichen zehn Staffeln. Hätte man Tim Mälzer 2014 gesagt, dass er so viele Jahre später für die „Kitchen Impossible“-Jubiläumsstaffel vor der Kamera steht, hätte der TV-Koch das vermutlich für einen schlechten Scherz gehalten.

Nun ist aber genau das Realität geworden! Seit dem 27. April flimmert die neue Staffel von „Kitchen Impossible“ zur Primetime um 20.15 Uhr über die Vox-Bildschirme. Diesmal jagt eine Überraschung die nächste. Am Sonntagabend (4. Mai) bricht Tim Mälzer schließlich sogar vor laufender Kamera in Tränen aus!

Vox: Tim Mälzer kämpft mit den Tränen

Ein kleiner Moment für die Zuschauer, aber ein umso größerer Moment für Vox-Star Tim Mälzer. Im Rahmen der Jubiläumsstaffel von „Kitchen Impossible“ darf er gemeinsam mit Mentor Gennaro Contaldo an dessen Heimatort Minori reisen. Während sie gemeinsam durch die kleinen Gassen spazieren, realisiert Tim Mälzer, wie viel er bereits von seinem Mentor lernen durfte – plötzlich wird der Vox-Koch unerwartet sentimental!

+++ „Kitchen Impossible“: Kurz nach Auftakt der Jubiläumsstaffel ist es öffentlich +++

Für Tim Mälzer geht ein echter Herzenswunsch in Erfüllung. Bereits 2022 reiste er im Rahmen von „Kitchen Impossible“ einmal nach Minori. Doch mit Gennaro Contaldo an seiner Seite wird der Trip zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit. Gennaro zeigt seinem „Nachwuchs“ Tim Mälzer das Haus seines Opas und trifft dabei viele alte Bekannte. Schnell merkt Tim, wie stark Gennaros Bindung zu seinem Heimatort noch immer ist.

Vox: Tim Mälzer strotzt vor Dankbarkeit

Mälzer berichtet: „Ich genieß’ das grade nach Strich und Faden. Wenn ganz besondere Dinge sind, bin ich manchmal – und ich bin ein sehr lauter Mensch – total leise und zurückgezogen.“ Bei Gennaros Anblick geht selbst dem sonst so kaltherzig wirkenden Tim Mälzer das Herz auf.

Für Gennaro steht eines fest: Auch Tim gehört inzwischen zu seiner Heimat. Daher sagt er: „Wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, wirst du mit den Erinnerungen zurückkehren und du wirst mich um dich herum sehen. Mein Geist wird hier sein.“ Bei diesen Worten macht sich ein verdächtiges Glitzern in Mälzers Augen breit. „Er hat sein Wissen, sein Gefühl, seine Emotionen, seine Menschlichkeit, sein Alles in mich reingepflanzt“, erklärt der Vox-Koch. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht Gennaros kulinarisches Erbe stets weiterzutragen, damit Minori auch in vielen Jahren noch davon profitiert.

Nach dieser emotionalen Reise werden beide mit der Ankunft der schwarzen Box schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Auch diesmal warten wieder zwei kulinarische Herausforderungen auf Vox-Bekanntheit Tim Mälzer. Diesmal stehen Cannelloni und „Delizia al Limone“ auf der Tagesordnung. Für Mentor Gennaro ist das kein Problem: „Kein Problem, das ist einfach, easy-peasy.“ Tim Mälzer gerät jedoch ganz schön ins Schwitzen: „Da sind viele Probleme drin.“