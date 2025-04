„Kitchen Impossible“: Kurz nach Auftakt der Jubiläumsstaffel ist es öffentlich

Tim Mälzer (54) zieht wieder in den kulinarischen Kampf. „Kitchen Impossible“ feiert Jubiläum! Seit 2014 begeistert das Format Fans und Kochtalente gleichermaßen. Die Herausforderung? Tim und seine Rivalen müssen in fernen Ländern unbekannte Gerichte nachkochen. Ohne Rezept, nur mit ihrem Gaumen als Kompass.

Zum Auftakt der zehnten Staffel ging es heiß her: Mälzer vs. Philipp Vogel (43)! Eine Rivalität, die kocht wie ein Topf auf voller Flamme. Köln war der Schauplatz für dieses epische Duell. Doch konnte der Start der Jubiläumsstaffel die Zuschauer ebenso zum Brodeln bringen?

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer erreicht die Nachricht

Die Zahlen sprechen Bände! 1,03 Millionen schalteten laut dem Medienmagazin „DWDL“ ein. Ein solider Marktanteil von 8,7 Prozent bei den jungen Wilden zwischen 14 und 49 Jahren. Der Auftakt der zehnten Staffel lag damit ziemlich genau im Schnitt von Staffel 9 aus dem vergangenen Jahr. Der ganz große Durchbruch bleibt jedoch aus. Aber es reichte, um sich im Quoten-Rennen einen respektablen fünften Platz zu sichern.

Neben dem unangefochtenen „Tatort“ mussten sich Tim und Co. jedoch hinter Sat.1, RTL und ProSieben einreihen. Besonders „Fack ju Göhte“ auf Sat.1 schnappte die jungen Zuschauer weg und landete bei 10,3 Prozent Marktanteil. Ein harter Brocken für die Kochshow! Derweil lockte „Deadpool 2“ 710.000 Zuschauer zu ProSieben, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,0 Prozent.

Ob das nächste Duell am 4. Mai mehr Zuschauer vor die Bildschirme lockt? In der zweiten Folge der 10. Staffel treten Tim Mälzer & Gennaro Contaldo gegen Cornelia Poletto & Anna Sgroi an. Es klingt vielversprechend.

Eine neue Folge „Kitchen Impossible“ zeigt Vox immer sonntags ab 20.15 Uhr.