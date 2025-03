Vox: Neue Staffel „Kitchen Impossible“ – es passiert zum ersten Mal

Seit satten zehn Staffeln begeistert die Vox-Serie „Kitchen Impossible“ die Zuschauer. Ob Tim Mälzer 2014 wohl mit diesem langjährigen Erfolg gerechnet hätte? Jetzt gibts jedenfalls die nächste neue Staffel!

Die geht zwar erst in einigen Wochen am 27. April um 20.15 Uhr los – doch bereits jetzt lässt sich verraten: Die Vox-Show hält einige spannende Überraschungen bereit. Unter anderem ein Highlight, das es so noch nie zuvor gab!

Vox-Show „Kitchen Impossible“ mit vielen Überraschungen

Mannomann! Fans bekommen in der neuen Staffel „Kitchen Impossible“ endlich, was sie sich schon lange gewünscht haben. In der siebten Folge kommt es zum lang ersehnten Duell zwischen Tim Mälzer und Jamie Oliver, wie der Sender selbst enthüllte. Am 15. Juni soll die Folge ausgestrahlt werden.

Doch das war’s noch nicht mit den Überraschungen! Die neue Staffel bietet nämlich etwas, das so zum ersten Mal passiert: Es werden nicht nur Spitzen-Köche antreten! Gegner und Mitstreiter sind also auch Hobbyköche. Dieses Highlight können Fans der Vox-Serie in Folge vier verfolgen.

Vox: Mälzer ist überwältigt

Für diese Episode hat sich Mälzer erneut mit Kontrahent The Duc Ngo zusammengetan, um gegeneinander anzutreten. Doch nicht einzeln! The Duc Ngo hat die deutsche Rapper-Legende Sido an seiner Seite und Mälzer wird mit Musiker Marteria zusammenarbeiten. Das „besondere Highlight-Duell der Jubiläumsstaffel“, wie Vox es nennt.

Mälzer selbst ist baff über die Entwicklung der Vox-Show: „Damals hätte ich nach der Ausstrahlung der ersten Folge nie geglaubt, dass wir zehn Jahre später mit einer grandiosen Jubiläumsstaffel mit unglaublich tollen Kontrahenten und Mitspielern auf Sendung gehen würden. Es ist in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich, dass sich eine Formatneuentwicklung so lange mit solch einem Zuspruch halten kann.“