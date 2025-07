„Bauer sucht Frau“-Star macht es offiziell – „Ich bin einfach super glücklich“

Lange haben ihre Fans spekuliert, jetzt ist es offiziell: „Bauer such Frau“-Star Antonia Hemmer lernt wieder jemanden kennen. Das bestätigt die 25-Jährige nun höchstpersönlich.

Nachdem ihre Beziehung mit „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer nicht funktioniert hat und auch ihre Suche bei „Make Love Fake Love“ nicht von Erfolg gekrönt war, lässt sie die Katze nun aus dem Sack. Doch wer ist der neue Mann in ihrem Leben?

„Bauer sucht Frau“-Star plaudert aus dem Nähkästchen

In letzter Zeit schien Antonia Hemmer einfach kein Glück in der Liebe zu haben. Nachdem ihre Beziehung mit Patrick Romer in die Brüche gegangen ist, versuchte sie sich als Single-Lady in der Datingshow „Make Love Fake Love“. Doch auch dort fand sie ihren Mr. Right leider nicht.

Mittlerweile scheint die Suche jedoch abgeschlossen zu sein, wie Antonia Hemmer im RTL-Interview verrät. „Ich lerne allerdings gerade jemanden kennen. Seit mehreren Wochen. (…) Ich bin einfach super glücklich!“, so die TV-Bekanntheit. Weiter noch: „Ich oder wir gucken, was die Zeit macht, wie es mit uns weitergeht. Wir lernen uns gerade kennen. Ich genieße die Zeit. Er genießt die Zeit.” Doch wer ist der geheimnisvolle neue Mann an ihrer Seite?

„Bauer sucht Frau“-Star wird deutlich

Lange Zeit dachten ihre Fans, dass Antonia Hemmer den bekannten Eishockeyspieler Tim Fleischer datet. Doch der ist es nicht, wie sie erklärt: „Viele sind natürlich meine Followerliste durchgegangen und die ganzen Männer, denen ich folge und haben dann zufällig bei ihm gesehen, dass er auch auf Mykonos ist. (…) Also das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Der ist es nicht. Aber ja, wir fanden es alle drei witzig. Also sowohl der Mann, mit wem ich im Urlaub war, als auch Tim.“

Letztendlich steht der unbekannte Mann nicht in der Öffentlichkeit, verrät die 25-Jährige. Dennoch könnten sich die Fans auf eine mögliche Vorstellung freuen. Das habe jedoch noch Zeit, so Antonia Hemmer.