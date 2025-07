Paukenschlag bei Frauen-EM! Nach Deutschland – Polen kann es jeder sehen

Ein gelungener Auftakt in die Frauen-EM! Deutschland schlägt Polen im ersten Spiel souverän mit 2:0 und kann jetzt mit Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen gehen. Und auch zahlreiche Fans dürften die Spiele der DFB-Frauen weiterhin verfolgen.

Denn das Interesse an der Mannschaft und dem Turnier scheint ziemlich groß zu sein. Das belegen die Zuschauerquoten der ARD während der Übertragung des ersten Deutschland-Spiels. Mit der Frauen-EM konnte man gleich mal ein Millionen-Publikum erreichen.

Frauen-EM: Millionen sehen zu

Werden die Auftritte von Jule Brand und Co. in diesem Jahr ein echter Quotenbringer? Das lassen die Zuschauerzahlen vom Freitagabend erahnen. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, sahen rund 8,22 Millionen Zuschauer den Sieg der Deutschen – aber auch die Verletzung von Kapitänin Giulia Gwinn. Dies entspräche einem Anstieg von über zwei Millionen Zuschauern im Vergleich zum deutschen EM-Auftakt vor drei Jahren.

Damit erreichte die ARD einen beeindruckenden Marktanteil von 41,2 Prozent. Auch die Zahlen in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 16-Jährigen stimmen. Hier konnte der Sender mit der Frauen-EM sogar einen Marktanteil von 50,1 Prozent erzielen.

Wie weit kommen die Deutschen?

Die großen Fragen, die sich nun stellt: Können die DFB-Frauen weiterhin erfolgreich sein und wie entwickelt sich das Zuschauerinteresse? In der Gruppe stehen mit Dänemark und Schweden noch zwei richtige Brocken an. Eine der beiden Mannschaften muss man aber zwingend schlagen, wenn man weiterkommen will.

Die Spiele finden allerdings zu fernsehfreundlichen Zeiten statt. Gegen Dänemark tritt Deutschland am Dienstag (8. Juli) um 18 Uhr an. Und die Begegnung gegen Schweden (Samstag, 12. Juli, 21 Uhr) darf fast schon als Prime-Time betitelt werden. Bei ARD (zeigt das Dänemark-Spiel) und ZDF (überträgt die Begegnung gegen Schweden) dürfte man sich nach diesem Auftakt der Frauen-EM bereits die Hände reiben.