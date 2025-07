Mitten bei „Kitchen Impossible“-Dreh: Tim Mälzer denkt plötzlich über Abbruch nach

Bei „Kitchen Impossible“ auf Vox geht es gut und gerne auch mal heiß her. Jetzt geht es für Tim Mälzer nach München. Er soll dort ein besonderes Gericht zubereiten. Kurze Zeit später denkt der TV-Koch über einen Abbruch nach!

Kalbsbries Rumohr mit Albufera-Soße: Dieses Gericht soll Tim Mälzer bei „Kitchen Impossible“ auf die Beine stellen. Dabei handelt es sich um eine gefüllte Pastete. Dort drin enthalten: Kalbsbries mit Trüffeln belegt, getoppt von einer Leber, das ganze eingebacken in Teig.

„Kitchen Impossible“: Mälzer kann mit dieser Zutat nicht leben

Doch bei einer Sache kennt Tim Mälzer absolut keinen Spaß: „Wenn es Gänsestopfleber ist, müsste ich die Aufgabe jetzt abbrechen“, stellt er klar. Der TV-Star sieht sich in der Verantwortung. Seiner Meinung nach müsse das wegen der Menge an Produkten, die es auf den Markt gebe, nicht mehr sein. „Es tut mir leid. Dann muss ich mit null Punkten nach Hause.“

++ Tim Mälzer zieht deutliches Fazit nach „Kitchen Impossible“- es geht um die Jubiläumsstaffel ++

Gänsestopfleber, ist eine kulinarische Spezialität, die aus der Fettleber von gemästeten Gänsen oder Enten gewonnen wird. Die Herstellung, bekannt als Stopfmast, ist in Deutschland verboten. Sie wird als Tierquälerei gesehen.

„Kitchen Impossible“: Mälzer kann schnell beruhigt werden

Doch Tims Gegner Hans Jörg Bachmeier kann ihn schnell beruhigen. Es handelt sich dabei um Entenleber und die Tiere werden nicht qualvoll gemästet – und Mälzer kann die Challenge weiterhin angehen.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Erst kürzlich musste Tim Mälzer in einer Folge „Kitchen Impossible“ zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Dabei trat er gegen die leidenschaftliche italienische Köchin Graciela Cucchiara an. Doch ein auf den ersten Blick leicht wirkendes Gericht brachte den Profikoch schnell an seine Grenzen. Mehr dazu liest du hier>>>

„Kitchen Impossible“ läuft sonntags ab 20.15 Uhr bei Vox oder jederzeit in der Mediathek von RTL+.