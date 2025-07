Sternekoch blamiert sich bei „Kitchen Impossible“: „Ich habe mich so geschämt“

Bei „Kitchen Impossible“ geht es in gewohnter Manier heiß her.

In der Folge vom Sonntag (13. Juli) erlebt Sternekoch Anton Schmaus eine böse Überraschung. Tim Mälzer schickt ihn nach Kefalonia, um das griechische Gericht Moussaka zu zaubern.

Sternekoch scheitert bei „Kitchen Impossible“

Anfangs wirkt Schmaus selbstsicher. „Ich freu mich. Der Tim hat gemeint, ich stink hier ab. Ich glaube, es ist zu leicht für mich“, verkündet er nach der Verkostung. Noch ahnt er nicht, dass sein Selbstbewusstsein bei „Kitchen Impossible“ auf die Probe gestellt wird. Schließlich zeigt sich in der Küche schnell: Schmaus hat die Aufgabe unterschätzt.

Die Wahl des falschen Fleischs und Zeitdruck machen ihm zu schaffen. Am Ende serviert er statt Moussaka ein „Massaker“. Die Auberginen sind roh, die Moussaka zerfällt. Schmaus ist peinlich berührt. „Ich habe mich so geschämt in dem Moment“, gesteht er kleinlaut gegenüber Tim Mälzer. Der TV-Koch, bekannt für seine spitze Zunge, lässt einen bissigen Kommentar nicht aus: „Das ist nicht Moussaka, das ist Massaker. Du hast das falsch verstanden.“

Schmaus nimmt es mit Humor. Trotz der Pannen erhält er dreimal 9 Punkte. Eine Überraschung, die Schmaus selbst kaum fassen kann. „Ich fühle mich auch überbewertet. Ich habe ein schlechtes Gewissen.“ Doch für den Sieg reicht es nicht.

Vox zeigt Folgen von „Kitchen Impossible“ immer sonntags zur besten Sendezeit oder vorab in der RTL + Mediathek.