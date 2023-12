Oliver Pocher & Co.: DAS sind die fiesesten Trennungen 2023 – „Geh mir nicht länger auf die Eier!“

Einst waren sie Liebende, jetzt sind sie einander fremd. Ein aufregendes Jahr voller neuer Romanzen, Skandale und Trennungen neigt sich dem Ende zu. Beziehungen wurden beendet, und öffentliche Rosenkriege wurden gestartet. Welche drei Paare das Jahr 2023 nicht heil überstanden haben, fassen wir nun für euch zusammen.

Oliver Pocher: DAS sind die Gründe für das Ehe-Aus mit Amira Pocher

Sie sind aktuell DAS Thema Nummer Eins: Oliver und Amira Pocher! Kein anderes Paar hält die Medien so sehr in Atem wie dieses. Dabei begann ihre Romanze zunächst ohne großen Presserummel: 2016 lernten sich der Comedy-Star und die Visagistin ganz zwanglos über eine Dating-App kennen. Nach paar Jahren Beziehung folgte 2019 die Hochzeit. Ihre beiden Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt. Dann der große Schock: das Ehepaar verkündete im August 2023 ihre Trennung.

Das Beziehungs-Aus soll letztendlich von der Moderatorin ausgegangen sein, wie der TV-Star bekannt gab. In ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ erklärte das Noch-Ehepaar, dass Amira ihn einfach nicht mehr liebe. Dabei zeigte sich der sonst so toughe Entertainer sehr emotional. In einem bereits gelöschten Instagram-Beitrag schrieb er: „Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. (…) Da habe ich als Ehepartner versagt.“ Außerdem gestand er, dass er gerne weiterhin ihr Partner geblieben wäre. Doch wer glaubt, die Trennung der „Let’s Dance“-Teilnehmenden würde friedlich ablaufen, der irrt.

In den letzten Wochen teilte der fünffache Vater immer wieder gegen seine Ex Amira Pocher aus, sei es in Form von Parodien oder durch scharfe Wortspitzen. Doch es wird deutlich: Oliver Pocher hat nach wie vor Schwierigkeiten mit der Trennung. Wie stark ihn dies belastet, zeigte der Komiker erst neulich an Weihnachten. Ob das Jahr 2024 eine Versöhnung bringt, wird sich zeigen.

Das drastische Ende von Iris Klein und Peter Klein

Sie sorgten für den Skandal des Jahres: Hat Peter seine Iris Klein betrogen oder nicht? Eine Frage, die nach wie vor einige Fragezeichen mit sich zieht. Es folgte ein Dschungel aus negativen Schlagzeilen, dabei fing ihre Beziehung harmonisch an: 2003 kamen sie zusammen, zwei Jahre darauf gaben sie sich 2005 das Jawort. Nach zwanzig gemeinsamen, glücklichen Jahren erfolgte dann 2023 der große Knall.

Zu Beginn des Jahres reiste Peter Klein zusammen mit seinem Schwiegersohn Lucas Cordalis zum „Dschungelcamp“ nach Australien. Dort wird ihm vorgeworfen, seine Ehefrau im renommierten Versace Hotel mit der Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen zu haben.

Iris Klein selbst machte die Affären-Vorwürfe öffentlich, während sowohl Peter als auch Yvonne Woelke die Gerüchte bis zum heutigen Tag vehement dementieren.

Nach unzähligen Schlagabtauschen im Netz richtet sich Iris in einer ihrer Instagram-Stories mit klaren Worten an ihren Noch-Ehemann: „Genieße deine neue Liebe und geh mir nicht länger auf die Eier.“ Doch es sollte anders kommen…

Im Herbst nahm Peter Klein an der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ (Sat.1) teil, ohne zu ahnen, dass auch seine Noch-Ehefrau Iris Klein einziehen würde. Jedoch kam es zu keiner Versöhnung trotz langer Aussprache. Ein kleiner Lichtblick: Immerhin konnten sie sich wieder normal in die Augen schauen.

Yeliz Koç und Jannik Kontales im Wechselbad der Gefühle

Zwar mag ihre Liebe nur von kurzer Dauer gewesen sein, doch war die Trennung umso dramatischer. Mit ihrer Teilnahme am RTL+-Format „Make Love, Fake Love“ wählte Yeliz Koç im letzten Jahr am Ende den selbstbewussten Jannik Kontales aus und startete mit ihm in eine anfangs glückliche Beziehung. Obwohl das Paar während der Show eine gute Figur machte, endete ihre Beziehung in der Realität jedoch in einem Desaster.

Nach diversen Eifersuchtsszenen folgten Streitigkeiten, die zu einem vorzeitigen Ende der Beziehung führten. Dabei geht jeder anders mit Trennungsschmerz um! Denn keine 24 Stunden später vergnügte sich Yeliz‘ Auserwählter nach einer Partynacht bereits mit einer anderen Dame. Für Yeliz war dies ein herber „Schlag ins Gesicht!“ Auf Instagram regte sich die hübsche Brünette auf, woraufhin der Fitness-Influencer erklärte, dass sie schließlich die Beziehung beendet habe: „[sie hat] alle Fotos gelöscht und ist mir entfolgt“.

Nach einem Auf und Ab sowie einer öffentlichen Entschuldigung finden die beiden wieder zueinander. Doch der Versuch bleibt nur von kurzer Dauer. Im Sommer 2023 trennte Yannik sich dieses Mal von der ehemaligen „Bachelor“-Teilnehmerin. „Bevor jetzt alle wieder wild diskutieren und nicht wissen, was los ist: Schlauer als ihr bin ich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin“, so die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story, „Ich möchte kein Drama wie beim letzten Mal!“

Mittlerweile scheinen sich die Wogen geglättet zu haben. Zwar ließ die hübsche Brünette in ihrem neuesten TV-Projekt, „Promi Big Brother“, kein gutes Haar an ihrem Ex-Freund, jedoch stellte dieser sich unterstützend auf ihre Seite und wünschte ihr sogar den Sieg.

Auch wenn die beiden damals nicht im Guten auseinandergegangen sind, scheinen sie sich mittlerweile füreinander freuen zu können.