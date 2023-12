„Promi Big Brother“: Nach Rauswurf – DIESER Star zieht erneut in den Container

Am Montag (4. Dezember) sind zwei Wochen rum und im Finale von „Promi Big Brother“ wird entschieden, wer die elfte Staffel gewonnen hat. Von anfangs 13 Kandidaten, haben es nur fünf Prominente ins Finale geschafft: Peter Klein, Yeliz Koc, Matthias Mangiapane, Paulina Ljubas und Marco Strecker.

Als absoluter Favorit ist „Big Brother“-Legende Jürgen Milski in den TV-Container eingezogen. Doch der Schlagerstar musste schon nach wenigen Tagen überraschend wieder seine Koffer einpacken. Doch nun hat der 60-Jährige angekündigt, dass er schon bald ins Haus zurückkehren wird.

„Promi Big Brother“: Milski will es noch einmal wissen

Ein Streit mit Mitbewohnerin Paulina Ljubas könnten ihm einige Sympathiepunkte bei den Zuschauern gekostet haben. Seine Wortwahl kam nicht nur bei den anderen Prominenten nicht gut an. Trotz Aussprache mit dem Reality-Sternchen konnte Jürgen Milski die Gunst der Zuschauer nicht mehr rechtzeitig zurückgewinnen und musste das Haus verlassen – seine Kontrahentin kämpft dafür um den Sieg.

Doch wie der einst Zweitplatzierte der „Normalo“-Staffel nun ankündigte, musste er seine Koffer vielleicht gar nicht erst auspacken. „Ich werde am 14.12. wieder ins ‚Big Brother‘-Haus ziehen. Mein lieber Freund Knossi hat mich eingeladen“, verrät der Schlagersänger der Nachrichtenagentur „Spot on news“. Streamer Jens „Knossi“ Knossala hat bereits einige Tage zuvor während der Liveshow verkündet, dass es in eine weitere Runde „Promi Big Brother“ geht.

Noch mehr News:

Zusammen mit zehn weiteren Kandidaten zieht er in das Haus ein. Alle Promi-Namen wollte er noch nicht aus dem Hut zaubern. Doch falls Jürgen Milski wirklich wieder im Container landet, dann bekommt er Gesellschaft von Joey Kelly, Ilka Bessin alias „Cindy aus Marzahn“, MontanaBlack und Adam Wolke. Ab dem 12. Dezember können die Zuschauer auf der Streaming-Plattform „Twitch“ mitverfolgen, wie sich die Kandidaten schlagen.