RTL-Star Yeliz Koc postet Foto – Fans wütend: „Haben’s verstanden“

RTL-Star Yeliz Koc ist bekannt für Drama und Emotionen: Eigentlich schien die 29-Jährige in der TV-Dating-Show „Make Love, Fake Love“ mit Jannik Kontalis (27) die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Doch nach einem öffentlichen On-Off-Drama sind die beiden schon längst wieder getrennt.

Dafür wurde dem RTL-Star eine Beziehung mit dem Zweitplatzierten der Show Max Bornmann nachgesagt. Der 25-Jährige war zu dem Zeitpunkt der Sendung eigentlich vergeben. Trotzdem gab er ordentlich Gas, um Yeliz zu beeindrucken. Die beiden wurden sogar intim miteinander. Auch nach der Ausstrahlung der Show sollen die beiden immer mal wieder zusammen gesichtet worden sein.

RTL-Star Yeliz Koc: Fans sauer wegen Foto

Offiziell ist die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht aktuell allerdings Single. Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich die Influencerin (circa 664.000 Follower) jetzt mit zwei weiteren Teilnehmern von „Make Love, Fake Love“. Zu dem Schnappschuss schrieb sie schlicht und einfach „Team“ – ein Seitenhieb gegen Ex Jannik Kontalis? Das jedenfalls vermuten ihre Fans.

Ihre Anhänger sind so gar nicht einverstanden mit dem Bild. „Wir haben’s verstanden, du willst Jannik weh tun. Nächstes Mal noch ein Bild mit Max damit das Team komplett ist“, schreibt ein Follower in den Kommentaren und bekommt dafür jede Menge Zustimmung in Form von Likes.

Einige Fans äußern sich auch positiv

„Wäre ja echt interessant zu sehen, ob die auch so teamfähig wären ohne die 600k“, meint ein weiterer Anhänger des Reality-TV-Stars und spielt damit auf ihre hohe Anzahl an Followern an. Doch es gibt auch einige Fans, die den Schnappschuss gelungen finden. „Dream-Team“, heißt es auch in der Kommentarspalte. Erst kürzlich leakte Yeliz Koc in ihrer Instagram-Story geheime Chats mit Max Bornmann. Was war dort zu lesen? Wir verraten es dir hier.