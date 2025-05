RTL-Star Paul Janke: Unerwartetes Kussfoto! – „Sieht sie jung aus“

Paul Janke (43) wurde 2012 durch die RTL-Show „Der Bachelor“ bekannt, in der er um das Herz zahlreicher Frauen kämpfte. Seitdem hat er sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, was sich an seinen knapp 160.000 Followern zeigt.

Doch ein besonderer Mensch begleitet ihn nicht mehr durchs Leben. Dennoch bleibt er für ihn unvergessen. Diesem widmete der ehemalige Fußballer auf Instagram jetzt eine äußerst emotionale Liebesbotschaft.

RTL-Star Paul Janke zeigt sich von seiner privaten Seite

Am 11. Mai wurde in zahlreichen Haushalten der Muttertag gebührend gefeiert. Das war selbstverständlich auch bei den Promis nicht anders. An durchdachten Planungen, Geschenken und Überraschungen wurde auch hier nicht gespart.

++ Auch für dich interessant: RTL-Star Paul Janke verkündet es selbst – jetzt ist es offiziell ++

Auch Paul Janke dachte an diesem Tag an seine verstorbene Mutter. Im Jahr 2004 starb sie an Krebs. Damals war der RTL-Star erst 23 Jahre alt. Jetzt teilte der 43-Jährige einen Beitrag mit gemeinsamen Fotos von ihm und seiner Schwester Anna Maria sowie einer emotionalen Liebesbotschaft an seine Mutter. Jeder Fan sollte sehen, wie sehr sie ihm am Herzen liegt.

„Happy Mother‘s Day. Eine Mama kann vieles ersetzen, aber niemand kann eine Mama ersetzen! MAMA – mein Schwesterherz und ich wünschen dir einen wunderschönen Muttertag im Himmel! Wir lieben Dich und vermissen dich.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Aktueller-Instagram Beitrag von Paul Janke: Seine Mutter wird ihm ewig im Herzen bleiben.

Außerdem erinnerte der RTL-Star seine Fans daran, mit ihren Müttern viel Zeit zu verbringen und sie zu schätzen. Schnell zeigte sich: Mit seiner Fotostrecke und den bewegenden Worten rührte er seine Instagram-Community zutiefst.

Seine Fans zeigen sich ergriffen

Sie überschütteten ihn mit zahlreichen emotionalen Kommentaren und fühlten mit Paul Janke mit.

Eine weibliche Anhängerin schrieb: „Wie wunderschön sind diese Bilder und der Text. Berührt mich gerade sehr.“ Ein weiterer Fan war zuerst ein wenig perplex und kommentierte: „Dachte erst, dass es deine neue Freundin wäre. Wow, sieht sie jung aus!“ Während eine Dame ihre Geschwisterliebe hervorhob: „Wie schön zu sehen, wenn Geschwister so verbunden sind. Eure Mama wird es spüren, somewhere…“