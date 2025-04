RTL-Star Paul Janke verkündet es selbst – jetzt ist es offiziell

Ob als Kontrahent bei „Das große Sat.1-Promiboxen“, auf der Suche nach seiner Herzensdame als TV-„Bachelor“ oder beim Showdown der Actionshow „Ninja Warrior“: RTL-Star Paul Janke (43) hat in den vergangenen Jahren schon jede Menge TV-Challenges auf sich genommen.

Jetzt sorgt er mit einer weiteren Showteilnahme für Aufsehen. Auf Instagram gewährte der Hamburger nun ganz überraschende Details zu seiner zukünftigen Aufgabe.

RTL-Star Paul Janke zieht in eine neue Adventure-Serie

Am Mittwoch (14. Mai 2025) startet der Streaminganbieter Joyn mit der Premiere der neuen Adventure-Reality-Serie „Most Wanted – Wer entkommt?“. Das Konzept hat es in sich!

Fünfzehn bekannte TV-Persönlichkeiten brechen im Format symbolisch aus dem Gefängnis aus. Ihr Ziel? Fünf Tage lang auf der Flucht bleiben, ohne Geld, Handy oder externe Hilfe –zumindest nicht offiziell. Gejagt werden sie von keinen Geringeren als Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin. Das Besondere hierbei: Jeder Joyn-Streamer kann auf dem Sofa teil der Jagd werden und sie aktiv beeinflussen.

So können die Zuschauer während der Showaufzeichnungen vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 über die Joyn-App, den sozialen Netzwerken oder per Telefon Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Es liegt in ihrer Hand, ob sie den flüchtigen Stars helfen oder sie verraten. Die Jäger sammeln währenddessen fleißig alle Hinweise.

Viele andere Stars tun es ihm gleich

Zu den 15 mutigen Prominenten zählt ebenfalls Paul Janke. Er gab die Neuigkeit kürzlich in seiner Instagram-Story bekannt und teilte einen „Bild“-Artikel. Weitere neun Stars stehen auch als Teilnehmer fest (Stand: 24. April 2025, 17.15 Uhr).

So wagen Sänger Gabriel Kelly und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen als Duo, das YouTube-Starduo C-Bas (bürgerlich: Sebastian Meichsner) und Christo Manazidis, das Schauspieler-Duo Zico Banach und Pia Tillmann, Content-Creatorin Parshad Esmaeili, Comedian Simon Gosejohann und YouTuber FlyingUwe (bürgerlich: Uwe Schröder) die besondere TV-Herausforderung.