RTL-Star macht schockierende Beichte: „Habe alles in mich hineingefressen“

Trotz wochenlanger öffentlicher Diskussion ist es wohl derzeit noch immer DAS Top-Thema in der Reality-Welt: die Trennung des einstigen RTL-Traumpaars Samira und Serkan Yavuz! Nachdem die Bombe öffentlich geplatzt ist, kamen unzählige Reality-Persönlichkeiten aus ihren Löchern und haben immer wieder Öl ins Feuer gegossen. Während Samira hin und wieder ein paar aufschlussreiche Details durchblitzen ließ, war auf Serkans Instagram-Account Funkstille!

Vor wenigen Tagen folgte dann aber Serkans Rückkehr. Mit seinem Auftritt sorgte der RTL-Star schon nach kürzester Zeit erneut für eine Schlagzeile nach der anderen. Der Grund: Endlich gab es von ihm das langersehnte Statement bezüglich der Hintergründe für die plötzliche Trennung. Der Haken an der ganzen Sache: Der Abruf des Videos ist kostenpflichtig! Doch das war noch längst nicht alles. Nun geht er sogar noch einen Schritt weiter!

RTL: Serkan Yavuz veröffentlicht Podcast

Während der Beziehung hatten die beiden RTL-Bekanntheiten einen gemeinsamen Podcast. Nach der Trennung hat Samira diesen umbenannt und hin und wieder essenzielle Details veröffentlicht. Auch ihr Ex Serkan hat nun seinen eigenen, neu erschienenen Podcast „unReal“. Sieht er darin etwa wieder nur einmal die Möglichkeit, an leicht verdientes Geld zu gelangen?

+++ Serkan Yavuz: Samira offenbart erschreckende Details: „Gehe durch die Hölle“ +++

In seiner Instagram-Story schreibt er am Donnerstag diesbezüglich (8. Mai): „Der Podcast ist so mein ‚Safe Space‘, weil da sind überwiegend Leute, die sich einfach dafür interessieren. Dort ist der Austausch übersichtlicher, ich kann mit dem Feedback besser für mich arbeiten oder auf eure Fragen besser in der Kommentarfunktion eingehen. Das ist ein Zusatz für mich und das tut mir gut. Ich mache es nicht mehr nur so, wie ich allen gefallen kann, sondern nur so, wie ich es für mich für richtig halte. Der Podcast ist mein Weg, mein Prozess, und der dauert. Ich will da aber viele Themen ansprechen über mein Leben, und dort mach ich mich blank.“

Serkan Yavuz offenbart die ganze Wahrheit

Außerdem ergänzt er auf Nachfrage eines Zuschauers: „In meinem Podcast, da geht es nicht NUR um Betrug und die Geschichte mit Samira. Es ist viel mehr das Bild eines Mannes, der eben das Denken hat, ‚immer stärker sein zu müssen‘, und daraus resultieren Sachen, die man selber nie geglaubt hätte. Da ist Betrug nur eine Sache von.“

In der ersten Episode offenbart er nun, dass Samira schon längere Zeit vor der endgültigen Trennung versucht habe, die Beziehung zu retten: „Irgendwann kam sie zu mir, vor etwa einem halben Jahr, und hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt: ‚Entweder, du gehst mit mir zur Paartherapie, oder du siehst zu, dass du verschwindest.'“ Zunächst habe er sich gesträubt: „Ich habe sie noch schlecht gemacht, nachdem sie mir einen Lösungsvorschlag gemacht hatte. Ich habe auf cool getan, als hätte ich keine Probleme. Dein Kopf denkt anders, aber du kannst es nicht zugeben.“ Letztlich ist der RTL-Star dann aber doch auf die Forderung seiner Ehefrau eingegangen.

Die Situation zu Hause war indes alles andere als rosig, wie Serkan Yavuz weiter im Podcast schildert: „Weil ich so blockiert war und in meinem Kopf dachte, dass ich nichts aussprechen darf, habe ich alles in mich hineingefressen. Und irgendwann eskaliert man dann wegen Kleinigkeiten und rastet aus. Samira hat natürlich nicht verstanden, weshalb ich wegen Kleinigkeiten ausraste. Und irgendwann wurde sie immer stiller.“ Letztlich blieb auch eine Paartherapie ohne Erfolg. Während Samira sich inzwischen augenscheinlich gut mit ihrer Lebenssituation arrangiert hat, arbeitet Serkan die Vorfälle nun nach und nach auf.