Tierheim Bochum vermittelt bissige Katze – fünf Monate später passiert es

Die Tierheime in NRW kümmern sich mit viel Herzblut und Liebe um ausgesetzte Tiere. Auch wenn die Geschichten hinter den Vierbeinern oftmals traurig sind, gibt es auch viele Happy Ends – wie jetzt bei einer Katze aus dem Tierheim in Bochum. In einem herzzerreißenden Brief schildert nämlich ein Tierfreund nun seine Geschichte mit Kater Max.

Was sich zunächst wie eine richtige Liebesgeschichte liest, wird jedoch von einem kleinen Vorfall überschattet. Der schon etwas in die Jahre gekommene Kater wurde nämlich von seiner Vorbesitzerin ins Tierheim gegeben, da er ihr gegenüber aggressiv wurde. Und genau dieses Verhalten spiegelte sich auch im neuen Heim wider – aber alles auf Anfang!

Kater aus Tierheim in NRW verbeißt sich

Wie der Tierfreund dem Tierheim in Bochum schreibt, war es mit Kater Max im Dezember 2020 im Liebe auf den ersten Blick. „Wir lernten uns besser kennen, nach vier Monaten fand er auch den Platz neben meinem Bett, den er bis heute nachts nicht mehr verlässt. Er ist ein unglaublicher Schmusetiger, hat große Verlustangst“, heißt es in einem Facebook-Post. Was nach einem wahren Traum klingt, wurde aber schnell von einem Vorfall überschattet.

„Seine Vorbesitzerin hatte ihn ja nach mehreren Jahren zurück ins Tierheim gebracht, da er Ihr gegenüber aggressiv wurde und ich konnte das gar nicht glauben, da ich noch nie so ein inniges Verhältnis zu einer Katze hatte. Doch tatsächlich – im Mai 2021 – griff er mich ganz plötzlich an und verbiss sich in meiner rechten Wade“, erklärt Max‘ neuer Besitzer.

„Haben das aber gut hinbekommen“

Doch dieser Vorfall sollte der einzige und letzte sein. „Dank der Tipps eurer Tierpsychologin haben wir das aber gut hinbekommen und die letzten drei Jahre gab es keinen aggressiven Anflug mehr“, schildert der Katzenfreund weiter. Max sei mittlerweile schon mehr in die Jahre gekommen – liebe es aber immer noch sehr, auf dem Balkon zu liegen oder anderen Katzen hinterherzurennen.

„In fitten Momenten spielen wir aber auch noch mit seinem geliebten Kissen am Bändchen oder gehen eine kleine Runde über den Hof, wo er fasziniert alle Gerüche aufsaugt. Er liebt es, wenn ich Leckerchen in der Wohnung verstecke und sprintet immer noch gerne nach geworfenen Knabbereien“, heißt es abschließend in dem Brief an das Tierheim Bochum.