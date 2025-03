Serkan Yavuz: Samira offenbart erschreckende Details: „Gehe durch die Hölle“

Wie in einem Albtraum – so muss sich die ehemalige „Beauty & the Nerd“-Teilnehmerin Samira Yavuz wohl derzeit fühlen. Anfang Februar gab sie völlig unerwartet die Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz bekannt. Nach und nach kommen immer weitere, unschöne Details ans Licht!

Was genau am Tag der Trennung passierte, behielt die einstige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin aber für sich – bis jetzt! Dass Serkan Samira betrogen haben soll, thematisierte die zweifache Mutter bereits in ihrem Podcast „BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira“. Dort erzählt sie: „Eine Sache, die schon fast normal ist, in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert.“ Nun packt sie weitere Details aus.

Serkan Yavuz: Samira erfuhr es einen Tag vor der Brautkleidanprobe

Der 31. Januar 2025 – diesen Tag wird Samira Yavuz vermutlich nicht so schnell vergessen. Der Grund: An diesem Tag ging ihre Beziehung in die Brüche und damit brach eine Welt für sie zusammen! Dabei hätte der Zeitpunkt nicht ungünstiger sein können, wie sie nun verrät: „Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Ich hätte am nächsten Tag meine Brautkleid-Anprobe gehabt. Da ist meine Welt auf einmal gekippt.“

Serkan Yavuz: Samira spricht über Comeback – „Dinge sind in Bewegung“

Im Sommer 2023 haben Serkan und Samira bereits standesamtlich geheiratet. 2025 wollten sie ihre Eheschließung noch einmal gebührend feiern. Einen Tag vor der geplanten Brautkleid-Anprobe brach Samira Yavuz‘ Welt plötzlich in tausend Teile. „An diesem Tag ist alles auf den Tisch gekommen – und es wurde sich getrennt. Mit einem lauten Knall“, erinnert sich Samira. Noch heute sitzt der Schock tief: „Es war nichts, womit ich gerechnet und nichts, was ich mir gewünscht hatte. Ich habe so gelitten. […] Und es tut jetzt immer noch weh.“

Serkan Yavuz: Samira litt gesundheitlich sehr

Weiter erzählt sie: „Es tut einfach weh, ich gehe gerade durch die Hölle. Der größte Schlag ins Gesicht ist, dass ich diesen Menschen ja wirklich liebe – und das hört auch nicht auf. Der hat mich brutal verletzt und mir weh getan, aber die Liebe hört halt nicht auf. Das ist ätzend. Es ist ein Wechselbad der Gefühle.“

Doch statt ihre Gefühle und den damit verbundenen Schmerz zuzulassen, wollte sie für ihre Kinder funktionieren und sich zugleich selbst schützen. So begann sie trotz starker emotionaler Belastung all‘ ihre Gefühle zu unterdrücken. Eine Fehlentscheidung, wie sich im Nachhinein herausstellte – erneute Mandelentzündungen und ein „Mental Breakdown“ waren die Folge.

Samira Yavuz steckte in einem scheinbar ausweglosen Teufelskreis. In ihrem Podcast erinnert sie sich: „An dem Punkt, an dem ich eigentlich meine Emotionen hätte aufarbeiten müssen, habe ich angefangen, sie zu verdrängen und das alles von mir wegzuschieben.“ Derzeit wohnt Samira noch mit ihrem Ex im gemeinsamen Haus: „Er schläft auf der Couch, wenn er hier ist.“ Doch das soll sich schon bald ändern, denn Samira möchte in naher Zukunft endgültig ausziehen.