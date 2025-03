Serkan Yavuz: Samira spricht über Comeback – „Dinge sind in Bewegung“

Es war wohl DIE Schock-Nachricht des letzten Monats in der Reality-Welt: Samira Yavuz gab die Trennung von Ehemann Serkan bekannt! Seither lässt die einstige „Beauty & the Nerd“-Teilnehmerin ihre Fans via Instagram und ihrem Podcast „BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira“ an ihrem Weg teilhaben.

Mit Kind und Kegel ist eine Trennung schließlich mit deutlich mehr Aufwand verbunden – das bekommt nun auch „Sommerhaus der Stars„-Teilnehmerin Samira Yavuz am eigenen Leib zu spüren. Damit ihre Fans dabei auch stets auf dem neusten Stand sind, macht sie regelmäßig Fragerunden auf Instagram. Am Donnerstag (20. März) und Freitag (21. März) kommt dabei auch eine mögliche Reunion zur Sprache!

Serkan Yavuz: Samira spricht Klartext

Eine Frage, die viele brennend interessiert: „Zieht Serkan gleichzeitig mit dir aus?“ Samira antwortet kurz und knapp: „Für alle, die am Haus interessiert sind: Serkan bleibt im Haus! Er zieht nicht aus. Und ich finde es auch gut für die Mädels, wenn sich nicht alles auf einmal ändert.“

Auch die Frage nach der Scheidung interessiert viele brennend. Dazu hat Samira eine klare Antwort: „Habe ich tatsächlich noch keinen Gedanken dran gehabt. Es ist so viel los aktuell für mich, sodass mir ein Papier in irgendeinem Ordner nicht wichtig erscheint.“ Die Trennung der beiden Reality-Stars kam so plötzlich, dass viele sich fragen, ob Serkan um seine Samira kämpft. Dazu sagt sie nur: „Manche Dinge sind in Bewegung, aber nicht immer so, wie man sie erwartet.“

Serkan Yavuz: Samira blickt in die Zukunft

Nach der Trennung machten schnell Fremdgeh-Gerüchte die Runde. Daher fragt jemand: „Wie stehst du zu der Frau, also der Affäre von Serkan? Sie wusste ja höchstwahrscheinlich, dass es dich gibt.“ Auch darauf hat Samira Yavuz eine klare Antwort parat: „Eine Affäre ist für mich eine emotionale und sicherlich auch sexuelle Beziehung, und das war es nicht. Nach meinem Wissensstand gab es den Betrug, aber keine Beziehung neben der unseren.“ Andere Frauen seien für sie irrelevant, da man sein Bett nur mit seinem Mann teilt und sie so auch keine Loyalität von fremden Frauen erwartet.

Samira wird auch nach der für sie perfekten Beziehung gefragt. Dazu schreibt sie: „Perfekt will ich gar nicht. Ich denke, das ist auf Dauer fad. […] Treue und Loyalität sollte die Grundlage sein, das ist eigentlich nicht der Rede wert.“ Und wie sieht es aktuell aus? „Für mich jetzt gerade zähle nur ich. Ich bin null bereit dafür, jemand anderem außer meinen Kindern und mir aufrichtige Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht ist es ein Egotrip, vielleicht ist es aber auch gesund und muss so sein“, betont die Influencerin.

Eine weitere Frage lautet: „Fühlst du dich nach der Trennung leichter?“ Auch darauf antwortet die zweifache Mutter klar und deutlich: „Nein, auch wenn das vermeintlich so aussieht. Ich habe es bis jetzt einfach komplett verdrängt. […] Ich bin 31 und habe mich zuvor zweimal in meinem Leben getrennt, keines davon war mit Kindern verbunden.“ Auch von einem „perfekten“ Modell bezüglich der Kinderbetreuung hat sie bisher keine Ahnung und stellt klar: „Keine Ahnung, was es da so für ‚Modelle‘ gibt. Ich finde ‚alle sind fein damit‘ ein tolles Modell. So wie es kommt, Hauptsache allen geht es gut!“