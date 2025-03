Serkan Yavuz: Samira nach Trennung auf 180 – „Das war einfach ätzend“

In der Liebe gibt es keine Garantie – das musste auch die ehemalige „Sommerhaus der Stars„-Teilnehmerin Samira Yavuz nun schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Sie hatte alles, was man sich wünscht: Sie hat ihren Traummann in Serkan Yavuz gefunden und geheiratet. Die beiden gemeinsamen Töchter machten ihr Glück perfekt – zumindest kurzzeitig. Vor kurzem folgte plötzlich die Trennung!

Samira Yavuz hat all das, wovon sie jemals geträumt hat, erreicht – und sie hätte nicht glücklicher sein können. Doch: Pustekuchen. Nach der unerwarteten Trennung steht sie plötzlich vor einem riesigen Scherbenhaufen und muss sich erst einmal völlig neu sortieren. Und als ob das noch nicht genug wäre, erschweren ihr Streitigkeiten mit ihrem Ex-Partner zusätzlich das Leben!

„Sommerhaus der Stars“: Ewige Streitereien

Im Podcast „BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira“ spricht die 31-jährige „Sommerhaus der Stars“-Bekanntheit über einen kürzlichen Streit mit Noch-Ehemann Serkan Yavuz und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. In der Folge berichtet sie von einer ohnehin schon schweren Woche – der Streit setzte dem Ganzen die Krone auf.

+++ Trotz Trennung: Warum „Sommerhaus“-Star Samira noch mit Serkan zusammen lebt +++

„Das war einfach ätzend“, erklärt Samira. Sie sagt zwar, dass sie sich in der Situation ungerecht behandelt gefühlt habe, verriet darüber hinaus aber keine weiteren Details. Das einzige, was Samira Yavuz zu dem Sachverhalt noch preisgibt, ist, dass die angespannte Stimmung zu Hause sehr belastend für sie sei.

„Sommerhaus der Stars“: Samira zieht aus

Im weiteren Verlauf erzählt die „Sommerhaus der Stars“-Bekanntheit, dass sie zwar kein Unschuldslamm sei, die Hauptverantwortung jedoch bei ihrem Ex Serkan liege: „Ich bin bestimmt nicht in der Bringschuld, dir da hinterherzurennen. Egal, was es ist. Ist vielleicht auch von mir nicht ok, aber das ist mir wurst.“

Die – trotz Trennung — immer wiederkehrenden Diskussionen seien eine extreme Belastung: „Ich habe dann immer das Gefühl, es überrollt mich von Neuem. Ich habe so zu ihm gesagt: ‚Weißt du, es ist egal, worum es ging und es ist egal, wie ich mich verhalten habe, weil was du dir geleistet hast – so schlimm kann ich mich gar nicht verhalten.'“ Darüber hinaus verriet sie, dass die Krisenstimmung dazu führe, dass die zweifache Mutter keine Zeit mehr in ihrem Zuhause verbringen möchte.

Rettung naht – der Auszug mit den beiden Töchtern Nova und Valea soll bereits geplant sein. Eine Vierzimmerwohnung wird von da an ihr neues Zuhause sein. „Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen, neu strukturieren. Und ich glaube, es hilft mir auch, mich selbst neu zu finden“, erklärte die RTL-Bekanntheit Ende Februar im Podcast.