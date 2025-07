Wetter in NRW wird jetzt „radikal“ – Expertin mit unangenehmer Nachricht

Das Wetter in NRW spielt derzeit verrückt. Auf unerträgliche heiße Tage, an denen kein Wölkchen am Himmel zu sehen ist, folgten nun wieder kühlere Temperaturen mit kurzen, aber starken, Regenschauern. Was kommt in der nächsten Woche auf uns zu?

„Ich nenne dieses Wetter radikal“, bewertet Expertin Kathy Schrey ihren Bericht. Der Grund: „Die Wetterumstürze, die sind enorm, die sind extrem“.

Wetter in NRW: Die nächste Hitzewelle steht kurz bevor

Nach der extremen Hitze in der letzten Woche kühlt das Wetter in NRW in den letzten Tagen wieder etwas ab. Doch schon bald steht die nächste Hitzewelle in den Startlöchern, wie Schrey prognostiziert. Besorgt euch Sonnencreme und stellt die Ventilatoren bereit: Es sollen Temperaturen von bis zu 40 Grad werden!

Bei einem Blick auf die Wetter-Karte von Dienstag (8. Juli) sieht Schrey: Das GFS-Modell zeigt kalte Luft, es sei sogar „unterkühlt“. Doch schon am Sonntag (13. Juli) kommt der Wandel und die kühle Luft verabschiedet sich erneut. Die Expertin warnt vor der nächsten Hitzewelle, die Deutschland erfassen soll: Am Sonntag sollen es wieder rund 37/38 Grad im Westen werden! „Also ich finde, das ist radikales Wetter“, beschreibt sie den Umschwung erneut.

Krasser Umschwung in Aussicht

In der kommenden Woche sollen die Temperaturen zunächst sukzessive in den „sommerlichen Keller“ gehen und daraufhin am Wochenende wieder steil in die Höhe schießen. Die aktuelle Wetterbeständigkeit wird uns durch ein Tiefdruckgebiet genommen, erklärt die Expertin von „wetter.net„.

In der Nacht von Samstag (5. Juli) auf Sonntag (6. Juli) soll das Tiefdruckgebiet nicht nur Wolken, sondern auch Regen mit in den Westen bringen. Am Sonntag bleibt es dann dabei. „Es wird sich das ein oder andere Gewitter bilden können“, warnt Schrey. Der Montag (7. Juli) zeigt sich schließlich mit einem „klassischen Aprilwetter“ mit Sonne und Regen und auch am Dienstag (8. Juli) soll es bei Höchsttemperaturen von 23 Grad ähnlich weiter gehen.

Wie die Berechnungen aktuell zeigen, folgt auf diese eher kühleren Tagen jedoch schon wieder die nächste Hitzewelle. „Also genießt das abgekühlte Wochenende“, rät Schrey. Die fallenden Niederschläge können zwar „unangenehm“ werden, aber schon bald geht es wieder in die Extrem-Hitze.