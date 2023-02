Dschungelcamp: Nach Fremdgeh-Skandal – DAS sagt Lucas Cordalis über seine Schwiegereltern

Nachdem sie über zwei Wochen im australischen Dschungelcamp alles gegeben haben, um sich den Titel zu holen, sitzen die Kandidaten von 2023 das erste Mal wieder alle zusammen. Im Baumhaus der Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow lassen alle gemeinsam die Zeit Revue passieren.

Doch vor allem in den ersten Tagen der Show gab es neben dem alltäglichen Wahnsinn im Dschungelcamp auch ordentlich Drama im berühmten Versace-Hotel. Gerüchten zufolge sollen sich Peter Klein und Yvonne Woelke sehr nah gekommen sein – doch was Schwiegersohn Lucas Cordalis dazu?

Dschungelcamp: Nach Fremdgeh-Skandal spricht jetzt Lucas

Bis zum Finale kämpfte Lucas um den Titel des Dschungelkönigs. Bis zu seinem Auszug hatte er dabei keine Ahnung, was aktuell in seiner Familie abgeht. Denn seine Schwiegereltern Iris und Peter Klein gehen gerade durch eine schwere Krise.

Gerüchten zufolge soll der Stiefvater von Daniela Katzenberger im Versace-Hotel nämlich untreu gewesen sein. Sowohl Peter selbst als auch Yvonne Woelke erklären aber in öffentlichen Statements, dass nichts an den Vorwürfen von Iris dran sei. Beim großen Wiedersehen stellen Sonja und Jan dann die Fragen aller Fragen: Was sagt Lucas zu der ganzen Situation zwischen seinen Schwiegereltern?

Zum ersten Mal spricht jetzt der Drittplatzierte über die Angelegenheit. Zurückhaltend und bedacht antwortet der 55-Jährige: „Ich wünsche mir natürlich, dass meine Schwiegereltern sich auch gut verstehen. Ich glaube, momentan ist das nicht so der Fall.“ Für Lucas ist ganz klar, dass er jetzt erstmal mit den Beteiligten sprechen muss.

Dschungelcamp: Lucas muss „persönliche Gespräche führen“

„Ich habe es wirklich nur ganz am Rande gehört und da muss ich erst mal persönliche Gespräche führen und hören, was da abgeht“, erzählt der Dschungelcamp-Drittplatzierte abschließend. Bleibt also abzuwarten, ob und wie es bei Peter und Iris Klein weitergehen wird.

Mehr News:

Und auch die anderen Dschungelcamp-Kandidaten halten sich zum Großteil bedeckt. Doch plötzlich haut Markus Mörl auf den Tisch. Was er zu sagen hat, liest du hier.