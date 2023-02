Iris Klein meldet sich zurück: Mit dramatischen Worten

Es ist wohl der Skandal der Dschungelcamp-Staffel 2023: Iris Klein soll von ihrem Mann betrogen worden sein. Als Begleitperson von Lucas Cordalis hat Peter Klein sich für zwei Wochen im Versace-Hotel aufgehalten. Dort soll er mit Dschngelkönigin Djamila Rowes Begleiterin, Yvonne Woelke, angebandelt haben.

Für Iris Klein wohl die Hiobsbotschaft schlechthin. Öffentlich äußert sie sich auf Instagram und Facebook zu dem Fremdgeh-Skandal und schießt sogar direkt gegen Peter und seine angebliche Affäre. Die Situation setzt ihr so zu, dass sie sogar in Krankenhaus eingeliefert wurde. Jetzt meldet sich die Mutter von Daniela Katzenberger zurück.

Iris Klein veröffentlicht kryptische Botschaften

Eigentlich hatte Iris Klein in einer Instagramstory verkündet, dass sie eine Pause von Social Media machen will. Doch jetzt ist sie wieder aktiv und teilt nebulöse Texte mit ihren Fans. So teilt sie ein Bild mit den Worten: „Ich weine nicht wegen dir. Ich weine über meine rosarote Brille, in der ich all die schwierigen Punkte davor ignoriert hatte, und ich dachte, dass uns irgendetwas Besonderes verbindet.“

Zwar sagt die TV-Bekanntheit nicht, wen sie damit meint, aber viele Fans dürften sich ihren Teil denken. Iris Klein veröffentlicht weiter: „Es kommt ein Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du bemerkst, wer dir wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird.“

++ Dschungelcamp: Fremdgeh-Gerüchte um Peter Klein – jetzt spricht er über „Ausrutscher“ von Lucas Cordalis++

Iris Klein: Jenny sorgt sich um ihre Mutter

Aktuell lebt Iris Klein bei Tochter Jenny Frankhauser und ihrem Mann. Eigentlich wohnt der Reality-TV-Star mit Peter in einer Finca auf Mallorca. Doch bevor dieser aus Australien zurückkommt, hat die 55-Jährige bereits ihre Koffer gepackt und den nächsten Flug nach Deutschland genommen.

Auf Instagram äußert sich Jenny Frankhauser jetzt zum Gemütszustand ihrer Mama. Dazu schreibt sie, dass es Iris „nicht gut geht“, aber: „Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind.“

Mehr News:

Die Frage, die sich einige mit Sicherheit stellen werden: Wieso macht Iris Klein das alles öffentlich? Wir haben mit einem Medienexperten gesprochen, der eine eindeutige Erklärung dafür hat. Mehr dazu, liest du hier.