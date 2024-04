Comeback bei Daniela Katzenberger: Jetzt meldet sie sich zurück – „Genug Entzug“

Daniela Katzenberger ist eine der bekanntesten TV-Gesichter des deutschen Fernsehens. Durch Vox-Programme wie „Goodbye Deutschland“ und „Natürlich Blond“ machte sie sich als Kult-Blondine einen Namen – und das nicht nur in der Flimmerkiste. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen versorgt die 37-Jährige ihre Fans regelmäßig mit Einblicken aus ihrem Alltag rund um Familie, Drehs oder Fitness.

TV-Star: Daniela Katzenberger verschwand von der Bildfläche

Daniela Katzenberger hat auf ihrem Instagram-Account staatliche 2,2 Millionen Follower, die ihre Beiträge auf der Bild- und Video-Plattform gespannt erwarten. Doch jetzt war es lange still um die TV-Ikone. Aufgrund einer Auszeit zog sich die Ehefrau von Lucas Cordalis für längere Zeit aus dem Internet zurück!

Während ihrer Instagram-Pause verschwand die Kult-Blondine zwar nicht komplett, teilte immer wieder einige Storys, doch so aktiv wie sonst unterhielt sie ihre Fans online seit einigen Wochen nicht mehr.

Daniela Katzenberger: Jetzt geht diese Nachricht rum

In einer Welt voll medialem Überkonsum kann einem der Druck, sich als Social-Media-Star online mitteilen zu müssen, schonmal zu Kopf steigen. So sorgen Prominente immer wieder mit einem Social-Media-Detox, also einer Auszeit von der virtuellen Welt, für Schlagzeilen im Netz – positiv wie negativ. Schließlich möchte man am Lebens der Celebrities teilhaben und nicht plötzlich vor einem toten Instagram-Account stehen.

+++Daniela Katzenberger: Nach Trennungschaos – Sorge um Mutter Iris Klein+++

Daniela Katzenberger ist dem Beispiel ihrer Kollegen gefolgt und kündigte vor einigen Wochen eine Verschnaufpause ihrer Online-Präsenz an. Abgesehen von kurzen Uploads von Videos oder dem ein oder anderen Repost in ihrer Instagram-Story hielt sich der TV-Star auch an die selbst auferlegte Auszeit.

Jetzt meldet sie sich online zurück! In einer Instagram-Story teilte Katzenberger nun ihre auf der App verbrachte Zeit: Und die lag bei geringen 18 Minuten! Das kommentiert der Kult-Star mit einem klaren: „Genug Entzug!“

Nach den Worten von Daniela Katzenberger nach zu urteilen, dürften sich ihre Fans also wieder über mehr mediale Inhalte freuen. Vom Social-Media-Detox kann sich der ein oder andere sicherlich noch eine Scheibe abschneiden. Schließlich drücken sich viel zu viele Menschen in der Welt des Internets ihre Nasen am Bildschirm platt.