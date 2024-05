Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar? „Man muss schon genau zuhören“

Es war das Thema des vergangenen Dschungelcamps: Während Lucas Cordalis im Dschungel um die Krone kämpfte, soll sein Begleiter Peter Klein angeblich mit Yvonne Woelke, der Begleiterin der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe, angebandelt haben.

Es folgte eine Schlammschlacht mit Ehefrau und Daniela-Katzenberger-Mutti Iris Klein – und ganz viel Unsicherheit. Sind die beiden nun ein Paar oder doch nur gute Freunde? War es ein Verhältnis oder steckte gar nichts dahinter? Eine klare Antwort dazu jedoch gab es nie. Und so schwebte der Elefant immer noch im Raum: Sind Peter Klein und Yvonne Woelke nun ein Paar oder nicht?

Peter Klein und Yvonne Woelke zusammen auf Mallorca

Wir haben die beiden auf Mallorca kurz vor Peters erstem Auftritt als Sänger in der MK-Arena getroffen. Als wir sie auf die Gerüchte ansprechen, dass sie fest zusammen wären, müssen die beiden jedoch lachen. „Wer ist fest zusammen?“, stellt Yvonne Woelke rasch die Gegenfrage. Und auch Peter Klein dementiert: „Wir sind weiterhin gut befreundet, wie die ganze Zeit auch.“

„Kleine Fangfrage“, scherzt der Realitystar. Und lacht: „Man muss schon genau zuhören, was ihr fragt.“ Und so stand ihm Yvonne eben als gute Freundin zur Seite, als er gegen 1 Uhr nachts auf die Bühne der MK-Arena trat. Vier Songs spielte Peter Klein, alles eigene, wie er uns gegenüber betonte.

Nach dem Auftritt war der 57-Jährige jedenfalls erleichtert. „Es hat mega Spaß gemacht! Ich war nervös, bis der erste Ton fiel. Ich freue mich extrem, dass das so toll ankam und so ein großer Erfolg war“, freute sich der Realitystar gegenüber der „Bild“.

„Ich fand den Auftritt mega“

Und auch die gute Freundin Yvonne Woelke schwärmte gegenüber der „Bild“: „Ich fand den Auftritt mega und das Publikum auch. Das hat richtig Spaß gemacht.“ Na, dann sind wir schonmal gespannt, wann Peter Klein das nächste Mal auf der Bühne steht.

Einige Tage vor seinem Auftritt in der MK-Arena traf sich Peter Klein übrigens mit Lucas Cordalis. Was die beiden zu bereden hatten, verriet uns Klein am Telefon.