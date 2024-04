Mickie Krauses rührende Hommage an Jürgen Drews: „Es ist schön, wenn man an einem Tag wie diesen daran denkt“

Wenn man an Mallorca denkt, kommt man an ihm auf keinen Fall vorbei: Mickie Krause ist DER Star auf der Balearen-Insel. Seit über 25 Jahren steht der gebürtige Wettringer hier auf der Bühne, schuf mit Songs wie „10 nackte Friseusen“, „Jan Pillemann Otze“ oder „Schatzi schenk mir ein Foto“ Lieder für die Ewigkeit.

Doch es gibt einen, der ist fast noch ein bisschen legendärer als Mickie Krause selbst, und an den dachte der 53-Jährige während seines Auftrittes beim Megapark-Opening am Sonntagabend (28. April 2024).

Mickie Krause richtet Grüße von Jürgen Drews aus

Wen wir meinen? Natürlich den König von Mallorca höchstselbst: Jürgen Drews. Der hat sich zwar von der Bühne verabschiedet, einen Gruß vom Monarchen durfte Mickie Krause dem Publikum im Partytempel an der Playa de Palma aber dennoch ausrichten. Und so änderte Krause sein Set auch extra für Jürgen Drews, spielte das Lied „Ich hab den Jürgen Drews gesehen“.

„Wir haben das Opening 2024, und ich finde, es ist eine Hommage, eine Liebeserklärung an den König von Mallorca, einfach mit dem Song ‚Ich hab den Jürgen Drews gesehen‘ auf die Bühne zu gehen. Ich habe ja genügend Songs in meinem Portfolio, die ich spielen könnte, aber das ist ein besonderer und ich finde, es ist schön, wenn man an einem Tag wie diesen daran denkt, dass es immer noch den König von Mallorca gibt“, erklärt Krause seine Entscheidung.

„Jürgen ist der König, ich bin der Kaiser“

Er selbst sieht sich dagegen nicht als König der Baleareninsel, auch wenn er manchmal so bezeichnet wird: „Ich sag ja immer: Jürgen ist der König, ich bin der Kaiser. Aber mir reicht es eigentlich der Kronprinz zu sein.“

Und so riss der Kronprinz von Mallorca auch an diesem Sonntagabend ein beeindruckendes Set im Megapark ab. Passend zum Saison-Opening eben. Und Jürgen Drews? Der ist sicherlich stolz auf seinen Nachfolger auf den Bühnen der Baleareninsel.