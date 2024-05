Urlaub auf Mallorca: Hässlicher Anblick an der Playa de Palma – es wird Monate dauern, DAS zu reparieren

Es ist ein Anblick, den man sich als Tourist, der seinen wohlverdienten Urlaub auf Mallorca verbringen möchte, so sicher nicht wünscht: hohe Zäune, Baumaschinen, eine aufgerissene Promenade … Ein Teil der Playa de Palma gleicht nicht nur einer Großbaustelle, der Bereich rund um den Balneario 13 ist eine Großbaustelle.

Auf mehreren Hundert Metern ist die Promenade aufgerissen, wo sonst die Mallorca-Urlauber flanierten, malochen nun Arbeiter in gelben Warnwesten. Wo sonst Touristen gen Meer blickten, versperren nun hohe Zäune und Hinweisschilder den Blick. Und das wird auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Erst im März 2025 sollen die Bauarbeiten komplett beendet sein.

Bauarbeiten stören den Urlaub auf Mallorca

Doch was passiert hier überhaupt? Auf einem Plakat am Rande der Baustelle spricht man von einem „grünen und nachhaltigen Übergang“ und „touristischer Wettbewerbsfähigkeit“. Konkret werden hier laut dem „Mallorca-Magazin“ Modernisierungsarbeiten am Drainagesystem vorgenommen, zudem sollen die alten, nur wenig ansehnlichen Betonsäulen durch moderne Beleuchtungsmasten ersetzt werden.

Die Baustelle an der Playa de Palma auf Mallorca. Foto: Dominik Göttker

Doch bleibt die Baustelle auch in den touristisch beliebten Sommermonaten? Nein, so die Stadtverwaltung gegenüber dem „Mallorca Magazin“. „Zwischen Juni und September werden wir das alles abdecken, damit die Urlauber bequem zum Strand gehen können“, so ein Sprecher. Zudem sollen in dieser Zeit keine schweren Maschinen zum Einsatz kommen.

++ Urlaub auf Mallorca: Ich war 14 Stunden im Megapark – drei Dinge habe ich daraus gelernt ++

Wann hat das ein Ende?

Das ist löblich, hilft den Mallorca-Urlaubern, die sich derzeit beispielsweise im schicken Hotel „The Hype“ eingemietet haben, jedoch wenig. Sie blicken direkt auf eine Großbaustelle. Ob sie davon gehypt sind, ist eher weniger wahrscheinlich.

Ein wenig Hoffnung für die Sommermonate bleibt jedoch, so habe die Vereinigung der Hoteliers an der Playa de Palma die Verwaltung aufgefordert, die Bauarbeiten noch etwas länger auszusetzen. Ob das klappt, wird sich zeigen.