Urlaub auf Mallorca: Ich war 14 Stunden im Megapark – drei Dinge habe ich daraus gelernt

Es ist das erste große Highlight der Mallorca-Urlaubssaison: das Opening des Megaparks. Direkt am Balneario 5 gelegen, zieht der Partytempel jedes Jahr Scharen an Feierwütigen in seinen Bann. Auch ich war am Sonntag (28. April) im Megapark. 14 Stunden habe ich während des Opening hier gearbeitet, mir Auftritte von Mallorca-Superstars wie Lorenz Büffel (hier der Text zu Lorenz‘ Sensationsauftritt) oder Mickie Krause angeschaut. Drei Dinge habe ich dabei gelernt.

Eines vorweg, es war mein erster richtiger Besuch im Megapark. Zwar war ich schon einige Tage zuvor beim Auftritt von Nino de Angelo vor Ort, der jedoch dauerte nur etwa 30 Minuten, es war also nur ein kurzer Abstecher. Am Sonntag folgte der richtige Partymarathon. Dabei machte ich aber auch einen Fehler, der bei einem längeren Urlaub auf Mallorca richtig böse enden kann.

Megapark-Tipp 1: Achtet auf euer Schuhwerk

Es geht ums Schuhwerk. Hatte ich mich doch für leichte Espadrilles mit dünner Sohle entschieden. Megapark-Kenner werden jetzt nur den Kopf schütteln und sich fragen, wie doof man denn sein kann. Hilft meinen Füßen nun leider auch nicht mehr.

Aber sei es drum: Mein Rat, zieht euch bequeme Sneaker an. Sieht vielleicht nicht so geil aus, rettet euch aber die Nacht und die Knochen. Schließlich bieten sie beim Tanz auf dem Stuhl deutlich mehr Halt und die Dämpfung schont die Gelenke.

Megapark-Tipp 2: Denkt an den Zwischendrink

Mein zweiter Tipp: Trinkt genug Wasser. Jeder weiß, im Megapark wird auch gerne mal das ein oder andere Biertürmchen oder ein Gin Tonic getrunken. Doch manche Besucher trinken auch einen über den Durst.

Und so mein Rat an alle Feierbiester: Trinkt gerne mal ein Glas Wasser dazwischen. Klingt langweilig, kann euch bei mehrstündigem Stuhltanz aber nicht nur den Abend, sondern auch die Gesundheit retten. Schließlich willst du nicht der sein, der am Ende von seinen Freunden nach draußen geschleppt wird, oder?

Megapark-Tipp 3: Denkt an kleine Snacks

Und so kommen wir zu meinem Tipp Nummer drei. 14 Stunden im Megapark können verdammt lang werden. Vor allem, wenn man sich dabei auch noch bewegt und vielleicht auch am Drink nippt. Also packt euch Snacks ein. Das kann ein Schokoriegel, ein paar Kekse oder auch ein Fitnessriegel sein. Hauptsache, ihr könnt euch während der Feierei ein wenig Energie zuführen.