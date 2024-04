„Goodbye Deutschland“ auf Mallorca: Stars verplappern sich – steht ein Abschied bevor?

Bei „Goodbye Deutschland“ gibt es genau zwei Arten von Auswanderern. Die, die sich bestens vorbereiten, und in ihrer neuen Heimat komplett durchstarten, und die, die eher auf ihr Glück vertrauen, und zumeist bitter enttäuscht werden. Deniz Gülpen und ihre Familie gehören da eher zu ersten Kategorie. Im Herbst 2020 wanderte die quirlige Geschäftsfrau mitsamt ihrem Partner Sascha Winkels und Tochter Kiana nach Mallorca aus. Das Trio konnte schnell Fuß fassen, eröffnete ein Lokal, betreibt eine Videofirma.

Das Lokal ist mittlerweile geschlossen, die Videofirma aber laufe bestens, berichtet uns Deniz, als wir sie am Samstagabend beim Opening der MK-Arena in Arenal treffen: „Die ganzen Ballermann-Leute kommen zu uns und wollen Videos, das läuft wunderbar.“ Und auch in Sachen Lokal scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen, verrät der „Goodbye Deutschland„-Star.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin verplappert sich

„Wir haben einige Ideen“, kündigt Deniz kryptisch an. Viel mehr ließ sie sich in diesem Moment nicht entlocken. Dafür aber gerieten Deniz und Töchterchen Kiana beim Thema „Goodbye Deutschland“ ins Plaudern. Die Familie habe in letzter Zeit sehr viel mit Vox gedreht. Und, so Deniz, „da kommt ja noch die Folge aller Folgen“.

Deniz Gülpen und ihre Tochter Kiana. Foto: Niklas Scheuble

Und zwar die, in der ihre 16-jährige Tochter nach New York geht. In New York, sei es „unglaublich“ und „traumhaft“ gewesen, verrät Kiana. Und es soll nicht der letzte Besuch gewesen sein, wie sie sich ein wenig verplappert. „Wir überlegen zur Zeit, ob wir vielleicht sogar da hinziehen wollen“, so die 16-Jährige.

Heißt es also bald nach „Goodbye Deutschland“ auch „Goodbye Mallorca“? „Wir sind jetzt hier dreieinhalb Jahre auf Mallorca und sehr, sehr glücklich“, relativiert Deniz das Gesagte.

Klar ist aber auch: Alleine würde sie ihre Tochter nicht auswandern lassen, sie habe ja aber noch zwei Jahre bis zur Volljährigkeit ihrer Tochter, um ihr Mallorca schmackhaft zu machen, grinst Deniz. Sonst winkt wohl bald der Big Apple.