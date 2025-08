Aldi-Kunden landen auf Mallorca – sie können es nicht mehr übersehen

Tagtäglich gehen unzählige Deutsche beim Aldi ihres Vertrauens einkaufen. Und Jahr für Jahr fliegen hunderttausende Deutsche nach Mallorca, um dort zu feiern oder Urlaub zu machen. Die Lieblingsinsel der Deutschen und einer der wichtigsten Discounter der Deutschen – das sollte sich doch kombinieren lassen, oder?

Aldi expandiert schon seit Jahrzehnten international, in Spanien ist der Discounter schon seit 2002 am Start. Doch was in den letzten fünf Jahren passiert ist, sprengt alle Rekorde. Wer als treuer Aldi-Kunde aus Deutschland aktuell seinen Fuß auf mallorquinischen Boden setzt, kann die Entwicklung kaum noch übersehen.

Aldi expandiert auf Mallorca

Die Größe an Verkaufsflächen in Spanien ist seit 2020 um fast 60 Prozent gewachsen, 168 neue Filialen wurden gebaut, wie „retaildetail.be“ berichtet – das sind im Schnitt fast drei neue Aldis jeden Monat in den letzten fünfeinhalb Jahren (Stand: August 2025)! Von über 500.000 neuen Kunden allein 2024 ist die Rede.

Und wie sieht es auf Mallorca aus? Gerade die Baleareninseln sind für Aldi ein wichtiger Markt. Kein Wunder – schließlich gibt es hier verlässlich große Mengen an deutschen Urlaubern. Und da der Deutsche gerne das konsumiert, was ihm auch vertraut ist, kann man mit bekannten Marken sicherlich viele Touristen ansprechen. Und dass man auch bei den Spaniern gut ankommt, zeigen ja die bereits genannten Zahlen.

Auf Mallorca ist Aldi bereits seit zehn Jahren präsent, hat seine Filialzahl dort mittlerweile auf 15 Stück hochgeschraubt (>> hier mehr dazu). Im Sortiment setzt der Discounter vor allem auf seine Eigenmarken, sie machen 90 Prozent aller Produkte aus – vom Mucci Eis bis zur River Cola gibt es hier viele Markennamen, die auch deutschen Kunden bekannt sind. Doch auch regionale Produkte von den Balearen werden hier unters Volk gebracht, wie beispielsweise Hartkäse oder lokale Backwaren.

Aldi-Erfolgszug auf Malle

Ein deutlicher Trend, der an keinem deutschen Mallorca-Urlauber unbemerkt vorbeiziehen wird. Und wenn der Erfolgszug von Aldi auf spanischem Boden so weitergeht, dann dürfte auch die Zahl der Filialen auf der Sonneninsel deutlich steigen.