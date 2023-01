Heidi Klum: Überraschung am GNTM-Set – jetzt holt sie diesen Mega-Star in die Show

Die Tage bis zum Start der neuen Staffel von „Germanys next Topmodel“ sind gezählt. Am 16. Februar verteilt Heidi Klum wieder Fotos oder Absagen. Und während sich aktuell noch alles um das Dschungelcamp dreht, produziert Prosieben schon fleißig die neuen Folgen von GNTM 2023.

Auf Instagram gewährt die Modelmama ihren Fans immer wieder Einblicke in die Dreharbeiten und gibt hier jetzt auch gleich mal einen prominenten Gast preis. Wie schon in der Vergangenheit setzt Heidi Klum auch diesmal wieder auf befreundete Stars aus dem Showbereich, holt eine echte Hollywood-Bekanntheit in die Show.

Heidi Klum lädt langjährige Kollegin ans GNTM-Set ein

2022 trumpfte der Sender direkt in Folge 1 mit einem Mega-Star auf und ließ Kylie Minogue als Gastjurorin auftreten. Bei der neuen Staffel hüllt sich Prosieben bislang noch in Schweigen, kündigt aber schon mal an: Sicher sei, dass sich die Zuschauer auf „hochkarätige“ Stars freuen können.

Von Heimlichtuerei hält Heidi Klum anscheinend nichts – auf Instagram zeigt sie sich jetzt nämlich freudestrahlend mit Sofía Vergara. Die Schauspielerin und das Model stehen regelmäßig für die amerikanische Castingshow „America’s got Talent“ vor der Kamera und neuerdings ganz offensichtlich auch für Heidis eigene Modelshow.

Heidi Klum holt Sofía Vergara zu Prosieben

Die beiden scheinen am Set viel Spaß zu haben, kuscheln in einigen Aufnahmen und tanzen vor der Kamera. Auf ihrem eigenen Instagramprofil teilt die Schauspielerin außerdem ein üppiges Kuchenbuffet, das ihr Heidi Klum anscheinend als Willkommensgeschenk aufbauen ließ. Ein anderer Schnappschuss zeigt Vergara im ausladenden Kleid. Sieht nach einer typischen Herausforderung à la GNTM aus.

Wann die Zuschauer das Doppelpack dann im TV sehen, bleibt abzuwarten. Ein bisschen frischer Wind dürfte GNTM aber nicht schaden. Mit dabei sein, könnte auch Designer Yannik Zamboni. Heidi Klum machte ihn 2022 bei „Making the Cut“ zum Gewinner. Als Dank widmete er ihr ein ganz besonderes Andenken. (Hier mehr dazu)

Wer am Ende mit dabei ist, dürfte sich spätestens im Februar 2023 zeigen, wenn Heidi Klum bis dahin nicht noch einige Stars selbst bekannt gegeben hat.