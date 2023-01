Heidi Klum: Bitter! Diesen Titel hätte das Model wahrscheinlich lieber nicht bekommen

Extravagante Kleider und teure Designerfummel dürfte Topmodel Heidi Klum auf jeden Fall reichlich in ihrem Kleiderschrank haben. Allein die unzähligen Outfits, die sie auf sämtlichen roten Teppichen präsentiert hat, könnten drei Schränke füllen.

Egal ob eine Preisverleihung oder eine Filmpremiere: Heidi Klum kann sich sicher sein, dass sie für jedes größere Event eine Einladung in ihrem Postfach findet. So kommt es auch, dass sie über den roten Teppich der „Golden Globe Awards 2023“ am Mittwochabend (11. Januar) flanierte. Die sonst so modebewusste Ikone griff mit ihrer Kleiderwahl allerdings ordentlich ins Klo.

Heidi Klum: Britische Medien mit harter Kritik

Bei der Hollywood-Gala kommt es, wie bei allen anderen renommierten Preisverleihung, auf die Kleiderwahl an. Nicht umsonst wird die Garderobe der Stars im Anschluss meist heftiger diskutiert, als die Vergabe der Auszeichnung selbst. Zum Gespött der britischen Medien wird jetzt ausgerechnet GNTM-Chefin Heidi Klum.

Diese zeigte sich nämlich in einem Minikleid samt lila Federboa und viel Glitzer. Laut Meinungen der englischen Blätter „The Sun“ und „Daily Mail“ belegt Heidi Klum dennoch den ersten Platz in der Liste der „schlecht gekleidtesten Promis der Golden Globes 2023“. Autsch!

Heidi Klum posiert mit Ehemann Tom Kaulitz in einem Fummel von Designer Kevin Germanier. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Heidi Klum: DAS ist der Grund für den Titel

Doch warum sind die britischen Journalisten so entsetzt von dem Outfit der 49-Jährigen? Auf den ersten Blick scheint es doch ein ganz normales, wenn auch kurzes, Abendkleid zu sein. Doch nicht für die Mode-Experten. Sie begründen den Titel der „Worst Dressed“-Platzierung so: „Heidi Klum zeigt sich in einem bizarren Feder-Minikleid im Vegas-Showgirl-Stil, das drohte, alles zu enthüllen, als sie sich auf den Weg zur Preisverleihung machte.“ Es ist also schlichtweg zu kurz für den Anlass gewesen!

