Horoskop für August! Diese 3 Sternzeichen haben das meiste Glück in der Liebe

Der August ist endlich da und die Sommergefühle lassen bei diesen drei Sternzeichen die Schmetterlinge im Bauch flattern.

Das Horoskop hat mit diesen Sternzeichen viel vor, denn durch die Venus erwartet diese Sternzeichen ein regelrechtes Liebesglück.

Horoskop: Sternzeichen im Liebesglück

Das erste Sternzeichen, das im August Erfolg in der Liebe erwarten wird, ist der Löwe. Singles werden laut Horoskop eine schicksalhafte Begegnung haben. Dabei kann es sich sogar um jemanden handeln, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar als der Traumpartner entpuppt. Auch Löwen, die eine Beziehung haben, werden sich diesen Monat fühlen, als wären sie regelrecht frisch verliebt. Es erwarten sie romantische Momente, wie man sie sonst nur aus dem Film kennt.

Besonders am 12. August sprudeln die Gefühle über! Wenn Venus und Jupiter in Konstellation miteinander treten, dann wirkt der Löwe unwiderstehlich und versprüht eine besondere Anziehungskraft – also der perfekte Zeitpunkt für ein erstes Date.

Der energiegeladene Zwilling hatte in letzter Zeit nur wenig Glück in Liebesangelegenheiten, aber endlich wendet sich das Blatt. Insbesondere in der zweiten Hälfte des August wird es für das Sternzeichen romantisch. Wenn Mond und Venus am 11. August in Verbindung treten, dann kommt es zu einer großen Wendung: Singles können mit einem Geständnis rechnen, während für diejenigen in einer Partnerschaft vielleicht sogar ein Hochzeitsantrag winkt.

Diesen Monat haben das Horoskop und die Sterne einen großen Einfluss auf den Zwilling. Wenn Mond und Venus am 20. August in Konstellation stehen, dann verspürt das Sternzeichen ein großes Verlangen nach Zärtlichkeit. Trotz dieses Bedürfnisses sollte man aber dennoch Themen ansprechen, die einen in der Beziehung stören. Wer diese Ratschläge verfolgt, den erwartet am 31. August eine harmonische Zeit in der Liebe.

Fische: Anfängliche Turbulenzen in der Liebe

Für die Fische sieht es im August anfänglich ganz und gar nicht gut aus, denn der Herrscherplanet Neptun befindet sich auf seiner rückläufigen Bahn. Das Horoskop deutet auf Gefühlschaos, Konflikte und Unsicherheiten hin. Fische müssen sich jetzt klar machen, was sie wirklich fühlen und was sie sich in einer Beziehung wünschen.

Wem das gelingt, der wird jedoch auch reich belohnt. Ab dem 21. August treten Mond und Neptun nämlich in eine positive Konstellation, was Glück im Liebesleben verspricht. Das Horoskop hält insbesondere am 27. August so einiges für das Sternzeichen bereit. Durch den positiven Venus-Einfluss erwartet die Fische an diesem Tag nämlich pure Romantik und Erotik in der Liebe.