GNTM bald auch für Männer? Prosieben äußert sich zu drastischer Show-Änderung

Der Countdown läuft. Es sind noch wenige Wochen, bis GNTM mit einer neuen Staffel bei Prosieben wieder auf Sendung geht und Heidi Klum sich auf die Suche nach „Germanys next Topmodel“ macht.

Während viele nach den Anschuldigungen von Ex-Kandidatin Liliana kurz vorm Finale von 2022 auf ein Ende des Formats gehofft hatten, sind andere bereits voller Vorfreude auf neue Folgen mit Drama, Tränen, neuer Frisuren und ganz viel Diversity (zu Deutsch: Vielfalt). Davon gibt es jede Menge, allerdings nicht so viel, dass auch Männer bei GNTM teilnehmen könnten. Bislang richtete sich die Modelsuche ausschließlich an Frauen. Deswegen schlägt ein Fan auf Instagram jetzt vor: „Topmodels mit Männern wäre doch mal cool.“ Die Antwort von Prosieben sorgt für eine Überraschung.

GNTM: Diese Rolle spielten Männer bislang in der Show

Männer spielten bei GNTM bislang als Designer, Juroren, Fotografen, Showgäste oder Fotoshooting-Partner eine Rolle. Als Kandidaten waren sie aber noch nie dabei. Warum also nicht mal umdenken und Heidi Klum auf die Suche nach Deutschlands neuem Männermodel schicken?

Dass die Chef-Jurorin sich in der Nähe von gutaussehenden Männern wohlfühlt, machte sie in 17 Jahren Showbestehen mehr als einmal deutlich. Doch bis es so weit ist, muss anscheinend noch einiges an Zeit vergehen, wie ein Blick auf das Instagramprofil der Show zeigt.

GNTM: Prosieben äußert sich zu Show-Änderung

Auf Instagram meldet sich das Social-Media-Team von Prosieben zu Wort und schreibt: „Das GNTM-Team diskutiert immer wieder, ob auch Männer in der Sendung teilnehmen dürfen. Aber der Modelmarkt für Männer und Frauen ist sehr unterschiedlich. Und wir haben einen hohen Anspruch die Realität abzubilden. Wenn wir einen guten Ansatz gefunden haben, wie wir diese Unterschiedlichkeit bei GNTM zeigen können, kommunizieren wir dies.“

Es ist eine klare Antwort, die die Möglichkeit einer Show-Anpassung oder gar eines neuen Formats nicht ganz ausschließt. Bleibt abzuwarten, wann die Zuschauer von GNTM über etwaige Änderungen informiert werden.

Start der neuen Staffel ist übrigens der 16. Februar. Dann heißt es wieder in bekannter Tonlage: „Es kann nur eine Germanys next Topmodel werden“.