„Haben ein bisschen übertrieben“: Bürgergeld-Empfänger gönnt sich Hummer und Trüffel

Jerrick hat es wirklich nicht leicht. Der Bürgergeld-Empfänger war über längere Zeit obdachlos, nun hat er eine neue Mietwohnung. Einen Job hat der 23-Jährige jedoch immer noch nicht. Dennoch will er nicht ganz auf die schönen Seiten des Lebens verzichten.

So berichtet der junge Mann in der „Hartz und herzlich“-Episode mit dem Titel „Väter“, dass er und seine Mutter Ella es sich gerne auch mal ein wenig gut gehen lassen. Auch kulinarisch. Oft kann sich das der Bürgergeld-Empfänger jedoch nicht leisten.

Bürgergeld-Empfänger lässt es zu Weihnachten krachen

So ist seine Mama Ella ausgebildete Köchin, unterstützt ihren Sohn gerne bei der Zubereitung frischer Speisen. Vor allem zu Weihnachten lassen es die 43-Jährige und ihr Sohn gerne mal krachen, wie Jerrick bei RTL Zwei berichtet.

„Das letzte Mal, als ich und meine Mutter wirklich gemeinsam gekocht haben, war vor zwei Jahren an Weihnachten. Surf ’n‘ Turf haben wir gemacht. Das war eine Trüffelpasta, plus selbstgemachte Guacamole, Hummer hatten wir, Shrimps hatten wir, Steak hatten wir. Wir haben schon ein bisschen übertrieben, wenn ich das sagen darf“, so der 23-Jährige.

Einkauf bei Lidl

Nun will Jerrick wieder mit seiner Mutter kochen. Allerdings ein wenig abgespeckter. Schweinefilet soll es geben, in Zwiebelsahnesoße. Das ist auch deutlich günstiger als das Luxus-Surf-’n‘-Turf. „Ich habe tatsächlich alles bekommen, und es war doch nicht so teuer, wie ich erwartet habe“, berichtet er über seinen Einkauf im Lidl. Lediglich rund 10,50 Euro hat er für die Zutaten bezahlt.

Sein Fazit: „Es stellt sich heraus, selbst, wenn man mal was Großes macht, man kann schon gucken, dass man ein bisschen spart.“ Und so ist die Vorfreude auf das Essen schon kurz nach dem Einkauf riesig. „Es ist so unglaublich lecker, was wir vorhaben. Das wird so unglaublich geil. Ich freu’ mich schon.“

Die Folge „Hartz und herzlich“ mit Jerrick zeigt RTL Zwei am 17. Juli um 18.05 Uhr. Oder bereits vorab bei RTL Plus.