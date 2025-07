Manga holte sie zu S04: Jetzt droht diesen Stars endgültig das Aus

Der Transfer-Sommer 2024 sollte für den FC Schalke 04 ein Neuanfang sein. Ben Manga heuerte bei S04 an, krempelte die gesamte Scouting-Abteilung um und holte einige spannende Neuzugänge. Das Ende der Saison ist bekannt, kaum ein Neuzugang hat wirklich zünden können.

Mittlerweile ist Manga in die zweite Reihe gerückt und einige seiner geholten Spieler stehen vor dem Aus. Frank Baumann, Miron Muslic und Co. bauen den S04-Kader einmal mehr um – zum Leidwesen einiger Spieler, die noch vor wenigen Monaten als Hoffnungsträger galten.

S04-Akteure vor Blitz-Aus

18! (externe) neue Spieler haben Manga und sein Team im vergangenen Sommer und Winter nach Gelsenkirchen gelotst. Der Kaderplaner hat einen komplett neuen Kader aufbauen müssen. Doch wirklich viele Spieler konnten nicht überzeugen. Nur Moussa Sylla, Janik Bachmann und Loris Karius, der im Winter gekommen war, konnten den Erwartungen gerecht werden. Alle andere floppten aus ganz verschiedenen Gründen.

Ein Jahr später stehen einige Spieler, die Manga, sein Team und Ex-Sportdirektor Marc Wilmots geholt haben, schon wieder vor dem Aus. So sollen Martin Wasinski, Anton Donkor, Amin Younes und Pape Meissa Ba laut übereinstimmenden Medienberichten wieder vor dem Aus stehen. Dass alle vier den Verein verlassen, ist kaum denkbar. Doch sie sollen gehen können, sollten passende Angebote reinflattern.

Das ist nicht nur für S04 und die einzelnen Akteure enorm bitter, doch zeigt auch, dass Manga bei einigen Transfers daneben gegriffen hat. Die Spieler passen schlichtweg nicht in das System von Neu-Coach Muslic. Der 42-Jährige hat für die Akteure keine wirkliche Verwendung.

Königsblau vor großer Abgangswelle?

Auf Schalke wartet man nun, dass für die Abgangskandidaten – dazu zählen auch Spieler wie Henning Matriciani oder Bryan Lasme – den Verein verlassen. Entweder per Leihe, per Verkauf oder gar per Abfindung. Ein Verkauf wäre für S04 natürlich das Best-Case-Szenario. Und doch soll Königsblau ach bereit sein, dem ein oder anderen Profi eine Abfindung zu zahlen, um den Kaderumbruch voranzutreiben.

Fakt ist: Manga hat mit seinen Transfers im Sommer 2024 und im Winter 2025 nicht wirklich überzeugen kommen. Und doch hat der 51-Jährige für einen anderen Spielstil und für einen anderen Kader geplant. Dennoch lag er bei einigen Spielern daneben. Dies muss er jetzt gemeinsam mit Baumann, Muslic und Co. in diesem Sommer und den nächsten Transferperioden in gewisser Weise ausbaden.