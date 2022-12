GNTM bald ohne Heidi Klum? Insider deutlich: „Viele Staffeln wird sie nicht mehr machen“

Die ProSieben-Castingshow „Germany’s next Topmodel“ steht bereits seit einiger Zeit in der Kritik. Immer wieder erheben ehemalige GNTM-Kandidatinnen ihre Stimme und packen über fragwürdige Entscheidungen hinter den Kulissen aus. Auch Heidi Klum soll daran nicht unbeteiligt sein.

Immerhin ist die Naturschönheit als GNTM-Chefin und Aushängeschild der Sendung bekannt. Warum Heidi jedoch schon bald aus dem Format aussteigen könnte, hat nun einer ihrer früheren Schützlinge verraten.

GNTM-Ex-Kandidatin sicher: „In der Modelwelt ist Heidi Klum nicht angesehen“

Die Vorwürfe gegen die GNTM-Produktion wiegen immer schwerer. Minderjährige Mädchen werden angeblich so sehr unter Druck gesetzt, dass sie sich vor der Kamera entblößen, Teilnehmerinnen werden bewusst manipuliert und zum Stolpern gebracht, um unterhaltsame Szenen darzustellen oder absichtlich provoziert, damit sie vor den Augen der Öffentlichkeit die Beherrschung verlieren und als Zicke des Jahres abgestempelt werden.

Lijana Kaggwa hat alles davon miterlebt. Die Lehramtsstudentin ist im Jahr 2020 bis ins Finale gekommen und hat sogar große Chancen auf den Sieg gehabt. Aufgrund unzähliger Hasskommentare der Zuschauer ist sie jedoch noch zu Beginn der Finalshow freiwillig ausgestiegen, um ein Zeichen gegen Cyber-Mobbing zu setzen. Inzwischen hält Lijana im Rahmen der Kampagne „Love Always Wins“ auch Vorträge an Schulen, um junge Menschen für das Thema Mobbing zu sensibilisieren. Was sie bei GNTM erlebt hat, will sie anderen ersparen.

Im Podimo-Podcast „Lose Luder“ erklärt sie: „In der Modelwelt ist Heidi Klum und ‚Germany’s next Topmodel‘ sowas von nicht angesehen.“ Den Kandidatinnen werde nur vorgegaukelt, dass sie nach dem Sieg eine wahre Chance auf eine erfolgreiche Modelkarriere haben. „Es geht darum, kleine Influencerinnen auszubilden, kleine Promis, die danach in alle möglichen anderen Formate gehen können. Dschungelcamp und so weiter“, meint Lijana.

Heidi Klums Ruf leidet unter GNTM: Wie lange will sie das noch aushalten?

Nachdem sich Lijana Kaggwa negativ im Netz über GNTM geäußert hat, ist sie von ProSieben und der verantwortlichen Produktionsfirma verklagt worden. Denn: Alle Mädchen müssen vor den Dreharbeiten eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen, die es ihnen verbietet, auch nach dem Ende der Staffel interne Details auszuplaudern. Vor Gericht ist diese Klausel jedoch nicht anerkannt worden, wie Lijana im Gespräch mit Désirée Nick berichtet: „Die haben gesagt, das ist unzulässig, mich unter Verschwiegenheit zu stellen.“

Die 26-Jährige geht davon aus, dass ProSieben nun einige massive Veränderungen an der Sendung vornehmen muss. „Wenn die Verschwiegenheitsklausel nicht mehr greift, könnte bei der nächsten Staffel, wenn sie wieder jemanden manipulieren und falsch darstellen, die Person schon während der Staffel alles erzählen. Das könnte dazu führen, dass die Quote runtergeht, dass sie Kritik bekommen“, erklärt Lijana. Ob sich Heidi Klum dann noch mit dieser Show identifizieren lassen möchte, hält die Aussteigerin für fraglich.

„Viele Staffeln wird Heidi auf jeden Fall nicht mehr machen. Bin ich mir sicher“, meint Lijana Kaggwa im Podcast-Interview. „Heidi wird das nicht mehr viel machen.“ Denn unter dem schlechten Image ihrer eigenen Castingshow leidet schließlich auch der Ruf der Modelmama.