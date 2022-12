Heidi Klum: Show-Gewinner ehrt sie mit irrer Aktion – „Viele finden es ganz schrecklich“

Heidi Klum ist nicht nur als Model, sondern auch als Jurorin heiß begehrt. Abseits von ihrer eigenen Show sitzt sie in den USA bei „America’s got Talent“ in der Jury. Seit 2020 ist sie auch als Jurorin bei „Making the Cut“ mit dabei. Hier sucht sie nach talentierten Nachwuchsdesignerinnen und Designern – 2022 hat Heidi Klum den Schweizer Yannik Zamboni zum Sieger gekürt.

Für Zamboni steht seitdem sein Leben Kopf, denn die Modelmama hat der Karriere des Künstlers einen ordentlichen Schub verpasst. Darüber ist Zamboni so dankbar, dass er sich Heidi Klum jetzt für immer auf seiner Haut verewigen ließ.

Heidi Klum von Show-Gewinner mit Tattoo geehrt

Es sei eine „liebevolle Hommage an Heidi“, erzählt Yannik Zamboni im Interview mit dieser Redaktion. Der Designer hat sich Heidis Halloween Kostüm von 2022 auf die Brust tätowieren lassen. Seit Neustem schmückt eine realistische Darstellung des gemeinen Regenwurms seinen Oberkörper.

Zur Erinnerung: Heidi Klum ist für ihre extravaganten Kostümideen zwar bekannt, doch in diesem Jahr überraschte sie alle. Verkleidet als lebensgroßer Wurm wand sie sich über den roten Teppich ihrer eigenen Party. An dem Abend mit dabei war auch Zamboni, der heute noch schwärmt: „Ich fand diesen Auftritt einfach grandios.“

Heidi Klum-Hommage ziert jetzt Yannik Zambonis Brust

Drei Monate später entscheidet sich der Designer dazu, ein deutliches Zeichen für die Verbundenheit mit Heidi zu setzen. „Durch sie und den Sieg bei ‚Making the Cut‘ hat sich mein Leben grundsätzlich verändert. Und weil ich ihr Halloween Kostüm so großartig fand, war der Wurm einfach die Idee. Das Motiv passt auch zu meinen anderen Tattoos und ist nach wie vor ich und trotzdem eine Hommage an Heidi.“

Die meisten seiner Tattoos hätten Bezug zu seiner Arbeit, dementsprechend passend fand er auch das Motiv. „Ich finde es immer witzig, Dinge zu machen, die vielleicht nicht jeder macht.“

Yannik Zambonis Haut schmückt eine ganz besondere Hommage an Heidi Klum – ein Wurm-Tattoo. Foto: Yannik Zamboni

Und eben weil sich nicht jeder einen Wurm auf die Brust tätowieren lassen würde, fielen die Reaktionen von Freunden und Familie gemischt aus, wie Zamboni verrät. „Meine Assistentin hat gemeint ‚No Comment‘. Meine Schwester hat mir ein Emoji geschickt, das sich die Hände vors Gesicht hält. Meine Mama hat gesagt: Wäre ein Instagram-Post nicht genug gewesen, um Danke zu sagen? Und mein Papa hat nur geschrieben: ‚Du liebst den Wurm wirklich‘. Ganz viele finden es vom Design her super, viele finden es auch ganz schrecklich.“

Heidi Klum reagiert auf Tattoo-Idee

Aber das ist ihm egal. Der Designer ist der Meinung: „Es ist mein Körper und mit dem mache ich, was ich will.“ Heidi Klum hat die Idee anscheinend gefallen, sie veröffentlichte die Instagram-Story, in der er sich unter die Nadel legte, gleich mal auf ihrem eigenen Instagram-Kanal.

Übrigens: Zu Heidi hat Yannik Zamboni auch nach der Show immer noch Kontakt, wie er verrät. Auf die Frage, was er davon halten würde, wenn er als Designer bei „Germanys next Topmodel“ auftreten dürfte, antwortet er: „Wenn Heidi Klum mich für GNTM anfragen würde, würde ich völlig durchdrehen. Da wäre ich natürlich sofort dabei.“ Wer weiß, ob aus diesem Traum schon bald Realität wird. Immerhin sind die Dreharbeiten für die Staffel von 2023 bereits im vollen Gange.