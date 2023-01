ProSieben verrät Staffel-Start von „Germany’s Next Topmodel“ – eine Sache ist anders als sonst

Neues Jahr, neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM)! In diesem Jahr geht die Model-Show bereits in die 18. Runde.

Und pünktlich zum Jahresbeginn hat ProSieben verraten, ab wann die neue Staffel von GNTM startet. Inklusive Überraschung! Denn in diesem Jahr ist eine Sache anders als sonst.

ProSieben: Dann startet GNTM

Fans der Model-Show müssen nicht mehr lange warten. Schon ab dem 16. Februar sucht Heidi Klum wieder „Germany’s Next Topmodel“ in der ProSieben-Show. Dann kannst du die neue Staffel immer donnerstags um 20.15 Uhr im Fernsehen verfolgen.

Wer in diesem Jahr an der Seite von Modelmama Heidi Klum steht, um die potentiellen Nachwuchstalente zu bewerten, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis des Senders. Bekannt hingegen ist schon, dass die neue Staffel dieses Mal direkt in Los Angeles startet. Für die 30 Kandidatinnen geht es also direkt zu Beginn in die Filmstadt.

GNTM: Feuertaufe zum Staffelstart

Und dort wartet auch schon die erste große Aufgabe auf die Kandidatinnen. Denn sie dürfen direkt ihre erste Fashion-Show laufen. Eine waschechte Feuertaufe also! „Ich freu mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen“, sagt Heidi Klum.

