ProSieben muss bei „The Masked Singer“ bittere Pille schlucken

Die aktuelle Frühjahrsstaffel 2024 von „The Masked Singer“ auf ProSieben könnte als die bisher schwächste in die Geschichte der beliebten Musikshow eingehen.

Trotz einiger Konzeptänderungen, darunter die Einführung eines in jeder Show enttarnten Mysteriums, gelang es den Machern nicht, die Show wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Ein besonders herber Rückschlag: Das am Samstagabend (4. Mai) ausgestrahlte Halbfinale erzielte die schlechtesten Quoten, die die Sendung jemals verbuchte…

ProSieben erleidet mit „The Masked Singer“ herben Rückschlag

Die Zahlen sprechen für sich: In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sanken die Marktanteile erstmals in der Geschichte von „The Masked Singer“ in den einstelligen Bereich, auf durchschnittlich 9,7 Prozent. Auch die Gesamt-Reichweite erreichte mit nur 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Tiefstand. Selbst die „ProSieben Aftershow“ konnte daran nichts ändern und generierte lediglich 6,7 Prozent bei den Umworbenen.

Doch ein letzter Hoffnungsschimmer bleibt: Das Finale von „The Masked Singer“ steht noch aus. Allerdings wird dieses nicht wie gewohnt am kommenden Samstag (11. Mai) stattfinden. Der Grund: Dieser Abend ist dem „Eurovision Song Contest“ und der Übertragung der Eishockey-Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft auf ProSieben vorbehalten. Somit müssen sich die Fans bis zum 18. Mai gedulden, wenn das Finale schließlich über die Bühne geht.

Währenddessen konnte die RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk in der Primetime starke 14,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen. Ein Wert, den die Show zuletzt im Sommer 2022 erreicht hatte. Insgesamt schalteten diesmal durchschnittlich 1,81 Millionen Zusehende ein.