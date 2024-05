„GNTM“-Models sollen schauspielern: Sie bekommen prominente Unterstützung

Heiße Küsse, dramatische Begegnungen und große Gefühle – die neue Folge „Germany’s next Topmodel“ setzt ganz neue Maßstäbe. So müssen Heidi Klums Schützlinge ihr eigenes kleines Hollywood-Filmchen drehen.

Und weil das alleine ja dann doch irgendwie langweilig ist, bekommen sie Unterstützung von einem echten Filmstar. Wer das ist, erfährst du im Video.

GNTM hat es am Donnerstag in sich

Die Challenge ist einfach erklärt, aber schwer umgesetzt: Müssen doch jeweils zwei Models zusammen mit Heidis Hollywood-Gast eine Szene in einem Diner der 50er-Jahre spielen. Und damit nicht genug: In der Folge, die ProSieben am 9. Mai 2024 ausstrahlt, steht auch noch ein wichtiges Casting an.

Es geht um eine Beauty-Kampagne. Die Models haben die Chance, das Gesicht für eine große Augenbrauenkampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu werden. Wer sich da wohl durchsetzen wird?