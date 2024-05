ProSieben: Ausgerechnet nach Raab-Comeback – jetzt geht diese bittere Nachricht um

Es ist die TV-Sensation der letzten Wochen: ProSieben-Ikone Stefan Raab kehrt in das Showbiz zurück! Der Ex-TV-Total-Moderator wird am 14. September gegen Regina Halmich in den Boxring steigen, das Event wird auch im Fernsehen übertragen (hier mehr dazu).

Ob der Moderator mit seinem irren Comeback an den Erfolg seiner früheren TV-Formate anknüpfen kann, wird sich also erst im Spätsommer zeigen. Was allerdings jetzt schon fest steht: Für seinen TV-Total-Nachfolger Sebastian Pufpaff läuft es alles andere als gut. Am Donnerstag (9. Mai) muss ProSieben bittere Nachrichten verkünden.

ProSieben: Hiobsbotschaft für TV Total!

Seit zweieinhalb Jahren ist Sebastian Pufpaff bei ProSieben als Moderator von TV Total zu sehen, hat sich dort seine eigene Fanbase aufgebaut und der Show neues Leben eingehaucht. Mittlerweile dürften sich die meisten Zuschauer damit abgefunden hatten, mittwochs um 20.15 Uhr den ehemaligen „Heute Show“-Comedian in dem bekannten ProSieben-Studio zu sehen.

So feierte der Sender aus München mit der Sendung durchgängig solide Quoten-Erfolge, gehört zu den erfolgreichen Projekten, berichtete „Quotenmeter“. Jetzt scheint sich das Blatt aber zu wenden, bereits seit Mitte April befinden sich die Einschaltquoten von TV Total im Sinkflug.

ProSieben: Quoten stürzen ab

So schalteten seit Anfang des Jahres 2024 bis einschließlich März zwischen 1,28 und 1,47 Millionen Fernsehzuschauer ProSieben ein, wenn TV Total lief. Mit Beginn des Aprils stürzten die Reichweiten allerdings ab – die Werte liegen seitdem nur noch zwischen 1,09 und 1,27 Millionen Zuschauern.

Auch mit der Folge von diesem Mittwoch (8. Mai) erreichte Sebastian Pufpaff nur 1,12 Millionen Zuschauer. Für ProSieben ist dieser Wert grundsätzlich kein schlechter, konnte man in der werberelevanten Zielgruppe einen Marktanteil von 14,2 Prozent (61.000 Zuschauer) erzielen. Allerdings lässt sich der Quoten-Absturz von TV Total auch nicht ignorieren. Bleibt abzuwarten, ob Stefan Raab nicht doch einmal als Quotenbooster zu Gast sein wird.