Heidi Klum: Ihr Deutschland-Besuch nimmt kein gutes Ende – „Wieder habe ich Pech“

Reisen sind ein fester Bestandteil im Alltags eines Models. Auch Topmodel und Chef-Jurorin des Prosieben-Formates „Germany’s Next Topmodel“ Heidi Klum kann davon ein Lied singen. Die 50-Jährige gewann im Jahr 1992 einen Model-Contest des Show-Masters Thomas Gottschalk und schaffte es danach auf die größten Laufstege der Welt.

Mittlerweile muss Heidi das Blitzlichtgewitter nicht mehr alleine bewältigen, ihre 19-jährige Tochter Leni ist gerade auf dem besten Weg dahin, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Seit dem Jahr 2021 hat sich die junge Frau für ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden, ist seit diesem Jahr sogar gemeinsam mit Mama Heidi Werbegesicht der Unterwäschefirma Intimissimi. Doch genau ein Event dieser Firma führte für Klum nun ein zu einem unschönen Erlebnis.

Heidi Klum: Es passiert schon wieder

Am Samstag (7. Oktober) besuchten Heidi und Leni Klum eine Dinner-Veranstaltung der Firma Intimissimi, die in Berlin stattfand. Bereits am nächsten Tag macht sich Model-Mama Heidi wieder zurück auf den Weg nach Los Angeles, mit etlichen Koffer im Schlepptau. Schon am Morgen postet der Fernsehstar eine Instagram-Story, in der sie am Zielflughafen auf ihr Gepäck wartet. Zu diesem Zeitpunkt scheint Klum noch optimistisch zu sein.

Nur kurze Zeit später zeigt das Model aber das leere Gepäckband und erzählt enttäuscht: „Sieht so aus, als ob ich schon wieder Pech mit meinem Gepäck habe.“ Dazu postet Klum ein in Tränen aufgelöstes Emoji. Die Airline hat die Koffer des Models verloren – und das anscheinend nicht zum ersten Mal! Als Klum dann im Taxi auf dem Weg nach Hause sitzt, wendet sie sich direkt an ihre Fans: „Ich würde mich grundsätzlich als sehr gesegnete Person bezeichnen. Aber wenn es ums Reisen und um mein Gepäck geht, ist das nicht so, meine Koffer kommen nämlich nie an.“ In dieser Hinsicht scheint das Model tatsächlich eine Pechsträhne zu haben.

Die schlechte Laune hält aber nicht lange an, am Abend feiert Klum nämlich den Geburtstag ihrer Tochter Lou nach. Die 13-Jährige, dessen Vater Heidis Ex-Mann Seal ist, scheint im Garten des Anwesens der Klums zu feiern. Wenn jetzt noch die Koffer aufgefunden werden können, behält Heidi den Besuch in Deutschland sicherlich in guter Erinnerung.